Белпочта повышает цены на пересылку заказных писем и другие услуги

Источник материала: Myfin

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Тарифы на некоторые внутриреспубликанские услуги почтовой связи изменятся в пределах индекса потребительских цен , утвержденного параметрами прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2020 год.

Пересылка заказного письма массой до 20 г для физлиц подорожает на 8 копеек, и будет стоить 1,98 рубля, для юридических лиц - 2,04 рубля.

Повысятся тарифы на пересылку внутренних отправлений ЕМS, отправлений «Е-commerce», услуги линейки «Комфорт», услуги «Почтовый курьер» - в среднем на 5%.

Не изменятся тарифы на пересылку простой почтовой карточки, простого письма (бандероли), пересылку отправлений «1 класс», дополнительные услуги почтовой связи общего пользования.