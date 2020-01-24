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Белпочта повышает цены на пересылку заказных писем и другие услуги

24.01.2020 12:18 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Тарифы на некоторые внутриреспубликанские услуги почтовой связи изменятся в пределах индекса потребительских цен, утвержденного параметрами прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2020 год.

Пересылка заказного письма массой до 20 г для физлиц подорожает на 8 копеек, и будет стоить 1,98 рубля, для юридических лиц - 2,04 рубля.

Повысятся тарифы на пересылку внутренних отправлений ЕМS, отправлений «Е-commerce», услуги линейки «Комфорт», услуги «Почтовый курьер» - в среднем на 5%.

Не изменятся тарифы на пересылку простой почтовой карточки, простого письма (бандероли), пересылку отправлений «1 класс», дополнительные услуги почтовой связи общего пользования.

Источник: Myfin.by
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Белпочта с 30 января повышает тарифы на некоторые услуги по пересылке почтовых отправлений по территории Беларуси. Об этом сообщается на сайте предприятия.
 
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