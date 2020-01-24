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«Жизнь совместно с пожилым превращается в служение, дежурство, работу»

24.01.2020 13:49 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

«Жизнь совместно с пожилым превращается в служение, дежурство, работу»
АиФ

«Жизнь совместно с пожилым превращается в служение, дежурство, работу» Бедность и одиночество. Две главные проблемы пожилых людей
Конечно, пожилой человек должен жить в своем доме, в окружении близких. Но часто это невозможно. Жизнь совместно с пожилым превращается в служение, дежурство, работу.

Может, нам всем стоит работать над своими характерами с молодости? Стать более выносимыми друг для друга, что ли?

Т. Докучаева, пользователь «АиФ» в Facebook

 
 
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АиФ Бедность и одиночество. Две главные проблемы пожилых людей Конечно, пожилой человек должен жить в...
 
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