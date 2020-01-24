Может, нам всем стоит работать над своими характерами с молодости? Стать более выносимыми друг для друга, что ли?
Т. Докучаева, пользователь «АиФ» в Facebook
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«Жизнь совместно с пожилым превращается в служение, дежурство, работу»
24.01.2020 13:49 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Может, нам всем стоит работать над своими характерами с молодости? Стать более выносимыми друг для друга, что ли?
Т. Докучаева, пользователь «АиФ» в Facebook
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АиФ Бедность и одиночество. Две главные проблемы пожилых людей Конечно, пожилой человек должен жить в...
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