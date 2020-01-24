Лукашенко о давлении России: Я не хочу быть последним президентом Беларуси

Александр Лукашенко сегодня посещает Шклов.

«Россия начала налоговый манёвр специально, чтобы надавить на Баларусь. Для чего они решили надавить - догадайтесь сами… Я не хочу быть последним президентом Беларуси. Почётно быть первым, но последним быть я не хочу», - цитирует официального лидера Телеграм-канал «Пул Первого».

Сегодня Александр Лукашенко с рабочей поездкой находится в Шклове и побывал на нескольких местных предприятиях: льнозаводе, маслодельном заводе, заводе газетной бумаги, деревообрабатывающем предприятии.