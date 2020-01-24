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Лукашенко о давлении России: Я не хочу быть последним президентом Беларуси
Источник материала: БДГ
Александр Лукашенко сегодня посещает Шклов.
«Россия начала налоговый манёвр специально, чтобы надавить на Баларусь. Для чего они решили надавить - догадайтесь сами… Я не хочу быть последним президентом Беларуси. Почётно быть первым, но последним быть я не хочу», -
Сегодня Александр Лукашенко с рабочей поездкой находится в Шклове и побывал на нескольких местных предприятиях: льнозаводе, маслодельном заводе, заводе газетной бумаги, деревообрабатывающем предприятии.
Он потребовал надежно защищать интересы Беларуси в работе с зарубежными партнерами и напомнил об импортозамещении,
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Александр Лукашенко сегодня посещает Шклов.
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