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Лукашенко о давлении России: Я не хочу быть последним президентом Беларуси

24.01.2020 13:57 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Александр Лукашенко сегодня посещает Шклов.

«Россия начала налоговый манёвр специально, чтобы надавить на Баларусь. Для чего они решили надавить - догадайтесь сами… Я не хочу быть последним президентом Беларуси. Почётно быть первым, но последним быть я не хочу», - цитирует официального лидера Телеграм-канал «Пул Первого».

Сегодня Александр Лукашенко с рабочей поездкой находится в Шклове и побывал на нескольких местных предприятиях: льнозаводе, маслодельном заводе, заводе газетной бумаги, деревообрабатывающем предприятии.

Он потребовал надежно защищать интересы Беларуси в работе с зарубежными партнерами и напомнил об импортозамещении, передает БелТА.

 
 
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