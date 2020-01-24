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Фанаты ждут официальных релизов двух треков Макса Коржа. Один из них уже «слили» в Сеть
Источник материала: Tut.by
В Сети появился новый сингл Макса Коржа «Улица без фонарей». Стоит отметить, что официально он еще не выпущен, это так называемый слив. Когда сам музыкант опубликует трек, пока неясно. Можно предположить, что вместе с клипом, который две недели назад
Корж уже неоднократно исполнял «Улицу без фонарей» на своих «движах». Вот видео концертного исполнения, оно записано
Видео:
Последним треком, который выпустил Корж, был «2 типа людей». До этого —
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В Сети появился новый сингл Макса Коржа «Улица без фонарей». Стоит отметить, что официально он еще не выпущен, это так называемый слив. Когда сам музыкант...
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