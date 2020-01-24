Фанаты ждут официальных релизов двух треков Макса Коржа. Один из них уже «слили» в Сеть

Источник материала: Tut.by

В Сети появился новый сингл Макса Коржа «Улица без фонарей». Стоит отметить, что официально он еще не выпущен, это так называемый слив. Когда сам музыкант опубликует трек, пока неясно. Можно предположить, что вместе с клипом, который две недели назад снимали в Минске.

Корж уже неоднократно исполнял «Улицу без фонарей» на своих «движах». Вот видео концертного исполнения, оно записано на августовском сольнике в Минске . И, кажется, именно в такой версии он звучит круче всего.

Видео: Vital Rokotov

Последним треком, который выпустил Корж, был «2 типа людей». До этого — «Шантаж» и «Контрольный» . Помимо «Улицы без фонарей» фанаты ждут официального релиза трека «17 лет», который Максим также неоднократно исполнял на концертах.

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