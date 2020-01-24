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С 1 февраля заметно подорожают сигареты. На рынок выходит новый импортер табака

24.01.2020 14:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси с 1 февраля подорожают сигареты. Об этом сообщает Министерство по налогам и сборам. На которые сигареты цены вырастут сразу на 35 копеек. При этом на рынок выходит новый импортер табака.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

На табачный рынок выходит новый игрок — компания «Интер Тобакко» бизнесмена Алексея Олексина. Ранее этой компании разрешили импортировать в Беларусь сигареты L&M, Parliament, Marlboro, а также организовать производство табачных изделий на территории промышленной зоны Шабаны.

Ранее импортом сигарет занималась компания «Беларусьторг» Управления делами президента Беларуси. А в июне 2018 года на табачный рынок вышла компания «ЭНЕРГО-ОИЛ».

Ранее в декабре 2017 года президент разрешил Алексею Олексину на создание единой товаропроводящей сети в табачной сфере. Киоски «Табакерка» сейчас появляются во многих регионах Беларуси.

Как изменятся цены на сигареты с 1 февраля

Компания «Интер Тобакко» с февраля будет продавать L&M BLUE LABEL (синий) — по 2,5 рубля, Marlboro Red, Marlboro Gold — по 3,19 рубля, PARLIAMENT Niqht Blue, PARLIAMENT Aqua Blue — по 3,5 рубля.

С 1 февраля поднимет цены на свою продукцию Гродненская табачная фабрика «Неман». К примеру, Pall Mall Superslims Azure и Pall Mall Superslims Violet подорожают на 5 копеек — до 2,45 рубля, Kent Blue, Kent HD Navy Blue, Kent HD Blue, Kent HD Silver, Kent HD White, на 10 копеек — до 3,4 рубля.

Вырастут также цены на некоторые сигареты компании «Табак-инвест». К примеру, Camel Black станет дороже на 35 копеек (цены с февраля вырастет с 2,05 до 2,4 рубля). Компания начнет продавать сигареты Sobranie Evolve Gold, они будут стоить 3,25 рубля.

Подорожают также отдельные марки сигарет, которые ввозит в страну компания «Беларусьторг». К примеру, цены на LD CLUB COMPACT BLUE вырастут на 30 копеек — до 2 рублей, DUNHILL FINE CUT BLUE и DUNHILL FINE CUT GOLD — на 10 копеек (до 3,8 рубля), Davidoff Classic, Davidoff Gold, Davidoff Gold Slims — на 20 копеек (до 3,7 рубля),

При этом некоторые сигареты, которые ввозит «Беларусьторг» Управления делами президента Беларуси, подешевеют. Так, Marlboro Red и Marlboro Gold станут дешевле на 1 копейку, с 1 февраля они будут стоить 3,19 рубля.

Изменит с февраля цены также и компания «ЭНЕРГО-ОИЛ», которая импортирует сигареты в Беларусь. Сигареты L&M MOTION, L&M COMPACT (синий) подорожают с 2,25 до 2,4 рубля, L&M BLUE LABEL (синий) — с 2,35 до 2,5 рубля. При этом Marlboro Red и Marlboro Gold подешевеют с 3,2 до 3,19 рубля.

Отметим, что в тексте приведен не весь список сигарет, которые подорожают с 1 июля. С полным перечнем можно ознакомиться на сайте МНС.

 
 
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В Беларуси с 1 февраля подорожают некоторые сигареты. На которые марки цены вырастут сразу на 30 копеек.
 
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