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Как выглядели бы сейчас императоры и правители прошлых веков? Девять примеров
Источник материала: СТВ
Графический дизайнер Бекка Саладин нашла для себя увлекательное хобби – показывать, как выглядели бы в нынешнее время исторические личности. Особенно интересно получается с древними бюстами, по которым, порой, едва можно представить внешность изображённого человека.
Саладин уже показала преображённых римских императоров, английских и американских политиков, а также египетскую царицу. Пожалуй, такие фотографии достойны появления в школьных учебниках.
Октавиан Август
Гай Юлий Цезарь
Генрих VII
Изабелла I Кастильская
Авраам Линкольн
Александр Македонский
Калигула
Агриппина Младшая
Нефертити
Несколько месяцев назад мы показывали другой вариант обработки изображений.
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Графический дизайнер Бекка Саладин нашла для себя увлекательное хобби – показывать, как выглядели бы в нынешнее время исторические личности. Особенно интересно...
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