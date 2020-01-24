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Как выглядели бы сейчас императоры и правители прошлых веков? Девять примеров

24.01.2020 14:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Графический дизайнер Бекка Саладин нашла для себя увлекательное хобби – показывать, как выглядели бы в нынешнее время исторические личности. Особенно интересно получается с древними бюстами, по которым, порой, едва можно представить внешность изображённого человека. 

Саладин уже показала преображённых римских императоров, английских и американских политиков, а также египетскую царицу. Пожалуй, такие фотографии достойны появления в школьных учебниках. 

Октавиан Август 

Как выглядели бы сейчас императоры и правители прошлых веков? Девять примеров
Фото: instagram.com/royalty_now_ 

Гай Юлий Цезарь 

Как выглядели бы сейчас императоры и правители прошлых веков? Девять примеров
Фото: instagram.com/royalty_now_ 

Генрих VII 

Как выглядели бы сейчас императоры и правители прошлых веков? Девять примеров
Фото: instagram.com/royalty_now_ 

Изабелла I Кастильская 

Как выглядели бы сейчас императоры и правители прошлых веков? Девять примеров
Фото: instagram.com/royalty_now_ 

Авраам Линкольн 

Как выглядели бы сейчас императоры и правители прошлых веков? Девять примеров
Фото: instagram.com/royalty_now_ 

Александр Македонский 

Как выглядели бы сейчас императоры и правители прошлых веков? Девять примеров
Фото: instagram.com/royalty_now_ 

Калигула 

Как выглядели бы сейчас императоры и правители прошлых веков? Девять примеров
Фото: instagram.com/royalty_now_ 

Агриппина Младшая 

Как выглядели бы сейчас императоры и правители прошлых веков? Девять примеров
Фото: instagram.com/royalty_now_ 

Нефертити 

Как выглядели бы сейчас императоры и правители прошлых веков? Девять примеров
Фото: instagram.com/royalty_now_ 

Несколько месяцев назад мы показывали другой вариант обработки изображений.

На них исторические личности начали улыбаться – здесь подробнее

Люди в материале: Октавиан Август, Гай Юлий Цезарь, Генрих VII, Изабелла I Кастильская, Авраам Линкольн, Александр Македонский, Калигула, Агриппина Младшая, Нефертити
 
 
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Графический дизайнер Бекка Саладин нашла для себя увлекательное хобби – показывать, как выглядели бы в нынешнее время исторические личности. Особенно интересно...
 
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