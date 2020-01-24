Как выглядели бы сейчас императоры и правители прошлых веков? Девять примеров

Источник материала: СТВ

Графический дизайнер Бекка Саладин нашла для себя увлекательное хобби – показывать, как выглядели бы в нынешнее время исторические личности. Особенно интересно получается с древними бюстами, по которым, порой, едва можно представить внешность изображённого человека.

Саладин уже показала преображённых римских императоров, английских и американских политиков, а также египетскую царицу. Пожалуй, такие фотографии достойны появления в школьных учебниках.

Октавиан Август



Фото: instagram.com/royalty_now_

Гай Юлий Цезарь



Фото: instagram.com/royalty_now_

Генрих VII



Фото: instagram.com/royalty_now_

Изабелла I Кастильская



Фото: instagram.com/royalty_now_

Авраам Линкольн



Фото: instagram.com/royalty_now_

Александр Македонский



Фото: instagram.com/royalty_now_

Калигула



Фото: instagram.com/royalty_now_

Агриппина Младшая



Фото: instagram.com/royalty_now_

Нефертити



Фото: instagram.com/royalty_now_

Несколько месяцев назад мы показывали другой вариант обработки изображений.