Певица Земфира назвала дату, когда выступит в Минске

Источник материала: Tut.by

В конце лета певица Земфира выступит в Беларуси. Она приедет на фестиваль The Vёska, который пройдет 29 августа в агрогородке Озерцо (Минский район). Информация об этом появилась в соцсетях и на официальном сайте певицы.





Известно, что билеты на фестиваль поступят в продажу 4 февраля. Другой информации пока нет.

В последний раз Земфира выступала в Минске 1 июля 2018 года на фестивале 21 vek, который прозвали «самым дождливым белорусским фестивалем». Двумя годами ранее певица заявляла , что «завязывает» с гастролями, однако позже все-таки несколько раз вышла на сцену. Помимо Минска в 2020 году она выступит на фестивалях в Испании, Москве, Самаре и Санкт-Петербурге.