|
Певица Земфира назвала дату, когда выступит в Минске
Источник материала: Tut.by
В конце лета певица Земфира выступит в Беларуси. Она приедет на фестиваль The Vёska, который пройдет 29 августа в агрогородке Озерцо (Минский район). Информация об этом появилась в
Известно, что билеты на фестиваль поступят в продажу 4 февраля. Другой информации пока нет.
В последний раз Земфира
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В конце лета певица Земфира выступит в Беларуси. Она приедет на фестиваль The Vёska. Билеты на фестиваль поступят в продажу 4 февраля.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)