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Певица Земфира назвала дату, когда выступит в Минске

24.01.2020 14:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В конце лета певица Земфира выступит в Беларуси. Она приедет на фестиваль The Vёska, который пройдет 29 августа в агрогородке Озерцо (Минский район). Информация об этом появилась в соцсетях и на официальном сайте певицы.


Известно, что билеты на фестиваль поступят в продажу 4 февраля. Другой информации пока нет.

В последний раз Земфира выступала в Минске 1 июля 2018 года на фестивале 21 vek, который прозвали «самым дождливым белорусским фестивалем». Двумя годами ранее певица заявляла, что «завязывает» с гастролями, однако позже все-таки несколько раз вышла на сцену. Помимо Минска в 2020 году она выступит на фестивалях в Испании, Москве, Самаре и Санкт-Петербурге.

 
Теги: Минск
 
 
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В конце лета певица Земфира выступит в Беларуси. Она приедет на фестиваль The Vёska. Билеты на фестиваль поступят в продажу 4 февраля.
 
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