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Хозяин «Табакерок» выводит на рынок нового игрока. Кого и на какие зарплаты ищут на табачную фабрику

24.01.2020 15:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На табачный рынок выходит новый игрок — компания «Интер Тобакко» бизнесмена Алексея Олексина. С февраля она начнет продавать некоторые импортные сигареты. Сейчас «Интер Тобакко» набирает персонал на табачную фабрику, которая будет производить сигареты в промзоне в Шабанах. Для этого даже пришлось изменить границы Минска. На новой табачной фабрике будет создано около 200 рабочих мест. Сейчас на РАБОТА.TUT.BY есть 13 вакансий для работников новой фабрики, зарплата доходит до 2500 рублей. Все, кроме одной, были опубликованы в январе.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Ранее компании «Интер Тобакко» бизнесмена Алексея Олексина разрешили импортировать в Беларусь сигареты L&M, Parliament, Marlboro, а также организовать производство табачных изделий на территории промышленной зоны Шабаны.

Ранее импортом сигарет занималась компания «Беларусьторг» Управления делами президента Беларуси. А в июне 2018 года на табачный рынок вышла компания «ЭНЕРГО-ОИЛ».

Ранее в декабре 2017 года президент разрешил Алексею Олексину на создание единой товаропроводящей сети в табачной сфере. Киоски «Табакерка» сейчас появляются во многих регионах Беларуси.

Какие вакансии предлагает «Интер Тобакко»

Больше всего вакансий «Интер Тобакко» предлагает для рабочего персонала — 6 из 13. Среди них и вакансия с самой высокой зарплатой — от 2500 рублей до вычета налогов. Столько готовы платить машинисту-регулировщику машин PROTOS 2C и FOCKE F5. Опыт работы на них обязателен. Среди других требований — среднее специальное образование по профессии, знание устройства и взаимодействие узлов и деталей в машинах всех систем, входящих в линию, знание правил и порядка технического ухода и эксплуатации оборудования обслуживаемых линий, а также слесарного дела.

Также среди рабочего персонала требуются наладчик контроль-измерительных приборов и автоматики (зарплата от 1100 рублей до налогов), инженер-механик (от 1100 рублей), электромонтер (от 1100 рублей), транспортировщик/грузчик (от 1000 рублей), дворник (от 400 рублей). При этом в вакансии дворника указано, что плюсом будет наличие удостоверения на право управления трактором. При этом компания готова компенсировать дворнику стоимость проездного.

Кроме того, предприятию требуются инженер-электрик (от 1500 рублей), машинист поточно-механизированных папиросо-сигаретных линий 3−4 разряда (от 1100 рублей), кладовщик (от 930 рублей), уборщик помещений (от 600 рублей с компенсацией проездного).

— Это фабрика по производству сигаретной продукции. Производство не грязное, чистый цех, как на пищевой промышленности. Здание новое, после ремонта, — сказали нам, когда мы позвонили по телефону, указанному в вакансии уборщика. — Человек нужен в ближайшее время, вакансия открыта.

Также предприятию нужен административный персонал: бухгалтер (от 1000 рублей), юрисконсульт (от 1200 рублей) и заместитель главного бухгалтера (от 1800 рублей).

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Теги: Минск
 
 
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