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Хозяин «Табакерок» выводит на рынок нового игрока. Кого и на какие зарплаты ищут на табачную фабрику
Источник материала: Tut.by
На табачный рынок
Ранее компании «Интер Тобакко» бизнесмена Алексея Олексина
Ранее импортом сигарет занималась компания «Беларусьторг» Управления делами президента Беларуси. А в июне 2018 года на табачный рынок вышла компания «ЭНЕРГО-ОИЛ».
Ранее в декабре 2017 года президент
Какие вакансии предлагает «Интер Тобакко»
Больше всего вакансий «Интер Тобакко» предлагает для рабочего персонала — 6 из 13. Среди них и
Также среди рабочего персонала требуются наладчик контроль-измерительных приборов и автоматики (зарплата от 1100 рублей до налогов), инженер-механик (от 1100 рублей), электромонтер (от 1100 рублей), транспортировщик/грузчик (от 1000 рублей), дворник (от 400 рублей). При этом в
Кроме того, предприятию требуются инженер-электрик (от 1500 рублей), машинист поточно-механизированных папиросо-сигаретных линий 3−4 разряда (от 1100 рублей), кладовщик (от 930 рублей), уборщик помещений (от 600 рублей с компенсацией проездного).
— Это фабрика по производству сигаретной продукции. Производство не грязное, чистый цех, как на пищевой промышленности. Здание новое, после ремонта, — сказали нам, когда мы позвонили по телефону, указанному в вакансии уборщика. — Человек нужен в ближайшее время, вакансия открыта.
Также предприятию нужен административный персонал: бухгалтер (от 1000 рублей), юрисконсульт (от 1200 рублей) и заместитель главного бухгалтера (от 1800 рублей).
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Хозяин «Табакерок» выводит на рынок нового игрока. Кого и на какие зарплаты ищут на табачную фабрику
Большинство вакансий - для рабочего персонала.
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