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Боится слежки и бережет здоровье: Лукашенко объяснил, почему не пользуется смартфоном
Источник материала: Партизан
Лукашенко, общаясь с коллективом Шкловского завода газетной бумаги, рассказал, почему не пользуется смартфоном и другими гаджетами
архивное фото
"Может, это и плохо: у меня даже нет мобильного телефона. Смотрю: мои коллеги-президенты сидят, тычут в эти "айфоны" и прочее. Я этим не занимаюсь. Я знаю, что такое безопасность", - рассказал Лукашенко.
По его словам, если кто-то ему и звонит по мобильному телефону (а это происходит очень редко), то адъютант его приносит.
"Но я почти по этой связи не разговариваю, - подчеркнул Лукашенко. - Сейчас эти гаджеты у вас в кармане, и, где бы вы ни были, вас видят те, кто надо. Вам этого хочется? Нет".
Он также отметил отрицательное влияние радиоволн на здоровье человека и вместе с благами интернета вспомнил о возможной опасности искусственного интеллекта.
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Лукашенко, общаясь с коллективом Шкловского завода газетной бумаги, рассказал, почему не пользуется смартфоном и другими гаджетами
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