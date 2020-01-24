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Девушка выпала из окна 9 этажа, после чего встала и ушла
Источник материала: СТВ
Новости России. В Излучинске местная жительница упала из окна квартиры на девятом этаже и осталась жива.
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В настоящее время жительница Излучинска находится в реанимации в состоянии средней степени тяжести, её жизни ничего не угрожает. По факту случившегося ведётся проверка.
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Новости России. В Излучинске местная жительница упала из окна квартиры на девятом этаже и осталась жива. По информации ВГТРК «Югория», 27-летняя девушка в верхней...
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