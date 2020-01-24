Девушка выпала из окна 9 этажа, после чего встала и ушла

Источник материала: СТВ

Новости России. В Излучинске местная жительница упала из окна квартиры на девятом этаже и осталась жива.

По информации ВГТРК «Югория», 27-летняя девушка в верхней одежде упала в сугроб, затем пострадавшая встала и ушла. Вскоре после случившегося она обратилась к соседям с просьбой вызвать скорую помощь.

В настоящее время жительница Излучинска находится в реанимации в состоянии средней степени тяжести, её жизни ничего не угрожает. По факту случившегося ведётся проверка.