Приехали на Tesla и поставили рядом: посмотрели на электромобили, которые покажут Лукашенко

Источник материала: Tut.by

«Приеду на Tesla, поставлю рядом» — пообещал президент перед встречей с белорусскими учеными. Мы тоже решили не отставать и приехали на выставку достижений белорусской науки на… Tesla. Чтобы сравнить ее вживую с отечественными электромобилями. А заодно познакомились с новыми разработками в области персональной мобильности.





Два колеса и полный привод

ОАО «Приборостроительный завод Оптрон» НАН Беларуси — наши давние друзья. Мы рассказывали обо всех новинках, которые разрабатывает предприятие. Вот и сейчас ребята выкатили на выставке сразу несколько своих новинок. Одна из них — электромотоцикл в стиле «кафер-рейсер». Смотрим внимательно — рама явно от «Минск». Ба, да это же тот самый первый электромотоцикл , который мы тестировали год назад. Тот, да не тот. По сути, от предшественника осталась только рама. Стиль изменился совершенно. Этот электромотоцикл выкрашен в черный цвет и строго следует стилистике «кафе-рейсеров». Только ездит бесшумно.





Как признались разработчики, по динамике этот электромотоцикл мало уступит какому-нибудь спортбайку. Более того, наша разработка — полноприводная! Конструкция мотор-колеса легко позволяет сделать ведущим любое из колес — хоть переднее, хоть заднее, хоть оба сразу.





В принципе, это уже почти готовый продукт, но пока есть проблемы с сертификацией. Если их решить, можно налаживать мелкосерийное производство. Разработчики уверены, что мотоцикл будет пользоваться спросом. Более того, технология позволяет переоборудовать под электропривод практически любую модель мотоцикла. Этот вариант тоже может быть интересен потребителю. Любой мотоцикл с «убитым» двигателем или коробкой передач можно легко и просто переделать в электрический, сохранив оригинальный дизайн.





Еще одна социально значимая разработка — универсальный электропривод для инвалидной коляски. Выглядит он как руль от самоката с мотор-колесом и закрепленной на рулевой стойке батареей. Конструкция монтируется на инвалидную коляску и позволяет передвигаться со скоростью до 18 км/ч. Причем продумано так, чтобы люди с ограниченными возможностями смогли самостоятельно смонтировать «приставку-электропривод» на коляску. В дальнейшем рулевую колонку сделают складной для большего удобства.





— Есть интерес к разработке, но хотелось бы, чтобы эта приставка имела распространение через Минздрав, центры реабилитации. Очень полезная вещь. Ее масса 12 кг. Это меньше зарубежных аналогов, — говорят конструкторы.



Электросамокат (на переднем плане) способен проехать на одной зарядке до 50 км/ч

Рядом стоит электросамокат белорусской разработки. Он тоже полноприводный. С необычайно широкой нижней декой. На такой удобнее стоять. Кроме того, под ней можно разместить батарею большего объема. Запас хода разработки — до 50 км, максимальная скорость ограничена на уровне 24 км/ч. Допустимая нагрузка — 150 кг, а сам самокат весит умеренные 26 кг. Конечно, в метро такой с собой не потащишь, но с таким запасом хода нет смысла кататься на общественном транспорте.

Белорусские электромобили — ездят, но пока не продаются

А что же белорусские электромобили, над разработкой которых трудятся конструкторы Объединенного института машиностроения НАН Беларуси? Трудятся.



Перспективная конструкция электромобиля — пространственный каркас и панели из пластика

— Совместно с МТЗ разрабатывается льдозаливочный комбайн на электротяге. МТЗ разработал рамную платформу, а мы — весь электропривод. Батарея, инвертор, три электродвигателя, управляющая электроника — все это изготовлено белорусскими предприятиями по нашим чертежам, — рассказал Дмитрий Кабанов, замначальника НИЦ Объединенного института машиностроения.

В конце прошлого года стартовал проект с МАЗом по электрогрузовику. Он разрабатывается на базе мазовского шасси, а все компоненты электропривода будут белорусского производства.





— Одна из перспективных разработок — мини-автомобиль с несущим кузовом на основе пространственной трубчатой рамы с панелями из пластика. Эта технология позволяет делать разные типы автомобилей. Мы сейчас разрабатываем модель в формате небольшого пикапа. Уже готова вся конструкторская документация. Трубчатый каркас находится в изготовлении, пластиковые панели тоже. Думаю, в этом году все комплектующие получим, соберем первый экземпляр и покажем, — поделился планами Дмитрий Кабанов.





На улице перед зданием Академии Наук был припаркован уже знакомый нам минивэн Joylong IFLY EF5, который по сути является лицензионной копией Toyota Alphard предыдущего поколения. При создании электромобиля конструкторы упираются в одну проблему — где взять кузов, который бы подходил для этих целей. Китайские производители, с которыми проводили переговоры, давать кузова не хотели. Мол, есть готовое решение — пользуйтесь. Но все же с компанией Joylong договорились. Они поставляют кузова от электроверсий своего минивэна, а белорусы уже занимаются разработкой собственного электропривода.

— По планам в этом году разработка всей компонентной базы и создание экспериментальных образцов — электродвигатель, инвертор, преобразователь, зарядка, аккумуляторная батарея. После этого все элементы будут установлены в автомобиль и обкатаны. Следующий шаг — подписание договоренностей о создании опытного производства. Если все получится, то здесь будет налажена сварка кузовов. В итоге получится белорусский электромобиль с высокой степенью локализации, — говорит Дмитрий.

Пока конструкторы провели небольшое вмешательство в электрическую часть китайского минивэна — заменили систему зарядки. Там был китайский стандарт, который у нас не работал. Установили систему быстрой зарядки формата CCS. Сейчас тестируют разные типы ячеек, электродвигатели. Выбирают те, которые соответствуют заявленным параметрам.





Сейчас электрический Joylong IFLY EF5 способен проехать на одном заряде до 320 км. Именно такой результат получили в ходе испытательных заездов на полигоне. Максимальная скорость ограничена на уровне 120 км/ч. А вот Tesla Model S P100D способна проехать больше 500 км на одном заряде. Максимальная скорость — 250 км/ч. Ну, а уж динамика и вовсе космическая — 2,6 секунды до 100 км/ч.

Конечно, вряд ли именно Tesla должна стать образцом для подражания. Все же белорусский электромобиль будет играть совсем в другой лиге. Но… Первая Tesla Roadster была представлена в виде концепта в 2006 году. В 2008 началось серийное производство. Tesla Model S презентовали в 2009 году, а уже в 2012 автомобили поступили в продажу. Белорусские электромобили еще далеки от производства товарных экземпляров. Но мы надеемся, что это произойдет.

Выражаем признательность компании tesla-cars.by за помощь в организации съемки