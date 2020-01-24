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Белорусов просят проверить свои 50-рублевые купюры. Они могут быть фальшивыми

24.01.2020 15:10 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Белорусов просят проверить свои 50-рублевые купюры. Они могут быть фальшивыми

Это связано с инцидентом, произошедшем в Гродно несколько дней назад. Речь шла о подростке, печатавшем денежные банкноты на принтере.

УВД Гродненского облисполкома еще в среду, 22 января, сообщали о несовершеннолетнем юноше из Гродно, который собственноручно дома печатал на принтере деньги и через знакомых сбывал их в торговую сеть. Изначально речь шла о семи подделках, которые были изъяты.

Между тем, проверка показала, что фальшивых банкнот может быть больше, и находятся они в кассах магазинов или на руках у людей.

Милиционеры просят всех, прежде всего граждан Гродно, проверить свои 50-рублевки. Сообщается, что подделки легко определить, так как они печатались на обычном цветном принтере, у них нечеткий рисунок и не такая, как у денег, плотность бумаги.

 
Теги: Гродно
 
 
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Это связано с инцидентом, произошедшем в Гродно несколько дней назад. Речь шла о подростке, печатавшем денежные банкноты на принтере.
 
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