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Белорусов просят проверить свои 50-рублевые купюры. Они могут быть фальшивыми
24.01.2020 15:10 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Это связано с инцидентом, произошедшем в Гродно несколько дней назад. Речь шла о подростке, печатавшем денежные банкноты на принтере.
УВД Гродненского облисполкома еще в среду, 22 января, сообщали о несовершеннолетнем юноше из Гродно, который собственноручно дома печатал на принтере деньги и через знакомых сбывал их в торговую сеть. Изначально речь шла о семи подделках, которые были изъяты.
Между тем, проверка показала, что фальшивых банкнот может быть больше, и находятся они в кассах магазинов или на руках у людей.
Милиционеры просят всех, прежде всего граждан Гродно, проверить свои 50-рублевки. Сообщается, что подделки легко определить, так как они печатались на обычном цветном принтере, у них нечеткий рисунок и не такая, как у денег, плотность бумаги.
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Это связано с инцидентом, произошедшем в Гродно несколько дней назад. Речь шла о подростке, печатавшем денежные банкноты на принтере.
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