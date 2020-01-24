Песков о встрече Путина и Лукашенко: Четких дат пока нет









РИА Новости в ответ на вопрос о том, планируется ли такая встреча. "Четких дат пока нет", - заявил Песковв ответ на вопрос о том, планируется ли такая встреча.





Напомним, как рассказал сегодня Лукашенко в Шклове, во время встречи он хотел бы обсудить вопрос поставки российской нефти в Беларусь.





Ранее Незыгарь сообщал, что Путин пригласил Лукашенко в Сочи - отдохнуть и обсудить двухсторонние отношения.



