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Песков о встрече Путина и Лукашенко: Четких дат пока нет

24.01.2020 16:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления главы Беларуси Александра Лукашенко о том, что ранее они с российским коллегой Владимиром Путиным договаривались встретиться, сообщил, что конкретной даты встречи пока нет.



"Четких дат пока нет", - заявил Песков РИА Новости в ответ на вопрос о том, планируется ли такая встреча.

Напомним, как рассказал сегодня Лукашенко в Шклове, во время встречи он хотел бы обсудить вопрос поставки российской нефти в Беларусь.

Ранее Незыгарь сообщал, что Путин пригласил Лукашенко в Сочи - отдохнуть и обсудить двухсторонние отношения.
 
 
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления главы Беларуси Александра Лукашенко о том, что ранее они с российским коллегой Владимиром...
 
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