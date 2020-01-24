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«ПаркРайт» выходит на "тропу войны" против нарушителей. Это беспощадный фоторобот

24.01.2020 19:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В зоне внимания сотрудников ГАИ – автомобильные парковки.

«ПаркРайт» выходит на "тропу войны" против нарушителей. Это беспощадный фоторобот

На вооружении областной ГАИ находится аппаратно-программный комплекс «ПаркРайт» по фотофиксации нарушений парковки в автоматическом режиме. Прибор предназначен для считывания и идентификации регистрационных знаков автомобилей и выявления нарушений в автоматическом режиме. В него внесены данные по местам, в которых остановка/стоянка запрещена. По средствам GPS прибор определяет координаты и местоположение этой зоны, а также территорию, на которой действует запрет.

«ПаркРайт» выходит на "тропу войны" против нарушителей. Это беспощадный фоторобот

Основной акцент - неправомерная стоянка транспортных средств, в том числе, грузового транспорта вблизи нерегулируемых пешеходных переходов.

Каждый из нас стремится в жизни поступать так, как удобнее ему, нередко нарушая устоявшиеся правила и пренебрегая законом. Забывая о том, что «паруминутная удобность» для одного человека, может привести к трагедии. К примеру, дети и подростки, не задумываясь о последствиях, выбегают на проезжую часть из-за неверно припаркованных автомобилей. Как итог – ДТП с травмами или летальным исходом.

«ПаркРайт» выходит на "тропу войны" против нарушителей. Это беспощадный фоторобот

Уважаемые водители, оставляя свои автомобили в разрешенных для этого местах, вы как минимум соблюдаете Правила дорожного движения, а также проявляете свою культуру и уважение к жителям и гостям города.

 
 
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  В зоне внимания сотрудников ГАИ – автомобильные парковки. На вооружении областной ГАИ находится аппаратно-программный комплекс «ПаркРайт» по фотофиксации...
 
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