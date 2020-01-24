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В Сухарево подросток перебегал дорогу на красный и попал под машину
Источник материала: Tut.by
Подросток в Минске перебегал дорогу на красный сигнал светофора и попал под машину. Его госпитализировали с переломом ноги. Об этом
Наезд произошел 24 января около 17.00. 38-летний водитель Skoda, проезжая по улице Сухаревской со стороны улицы Панченко в направлении улицы Федорова, сбил 15-летнего подростка.
Мальчик перебегал дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора справа налево по ходу движения автомобиля. Подростка доставили в больницу, предварительный диагноз «перелом ноги».
На месте ДТП работали сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Проводится проверка.
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Подростка доставили в больницу, предварительный диагноз «перелом ноги».
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