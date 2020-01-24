В Сухарево подросток перебегал дорогу на красный и попал под машину

Источник материала: Tut.by

Подросток в Минске перебегал дорогу на красный сигнал светофора и попал под машину. Его госпитализировали с переломом ноги. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ столицы.



Фото: ГАИ Минска

Наезд произошел 24 января около 17.00. 38-летний водитель Skoda, проезжая по улице Сухаревской со стороны улицы Панченко в направлении улицы Федорова, сбил 15-летнего подростка.

Мальчик перебегал дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора справа налево по ходу движения автомобиля. Подростка доставили в больницу, предварительный диагноз «перелом ноги».

На месте ДТП работали сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Проводится проверка.