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В Сухарево подросток перебегал дорогу на красный и попал под машину

24.01.2020 20:42 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Подросток в Минске перебегал дорогу на красный сигнал светофора и попал под машину. Его госпитализировали с переломом ноги. Об этом сообщает пресс-служба ГАИ столицы.


Фото: ГАИ Минска

Наезд произошел 24 января около 17.00. 38-летний водитель Skoda, проезжая по улице Сухаревской со стороны улицы Панченко в направлении улицы Федорова, сбил 15-летнего подростка.

Мальчик перебегал дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора справа налево по ходу движения автомобиля. Подростка доставили в больницу, предварительный диагноз «перелом ноги».

На месте ДТП работали сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Проводится проверка.

 
Теги: Минск
 
 
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Подростка доставили в больницу, предварительный диагноз «перелом ноги».
 
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