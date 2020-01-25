Тысячи фунтов за секс с незнакомцем. Звезды инстаграма под шквалом непристойных предложений

Источник материала: Tut.by

Британские звезды реалити-шоу и инстаграм-инфлюенсеры рассказали о шквале предложений секса за деньги, порой гигантские, которые приходят им через соцсеть.



Звезда «Острова любви» Тайн-Лекси Кларсон рассказала о предложениях от мужчин

В эфире передачи Виктории Дербишир, выходящей на Би-би-си, звезды реалити-шоу рассказали, что им регулярно предлагают десятки и сотни тысяч фунтов за секс с богатыми мужчинами. По их словам, в кругах популярных инстаграмеров тема элитной проституции не обсуждается: либо это их не касается, либо они соглашались на такие предложения и стыдятся этого.

Феминистские организации называют подобные отношения эксплуатацией, так как женщины идут на что-то, чего впоследствии стыдятся, а представители инстаграма обещают блокировать нарушивших правила пользования соцсетью.

«Это элитная проституция. Страшно предположить, скольким красивым девушкам в инстаграме приходят подобные непристойные предложения», — говорит Тайн-Лекси Кларсон, известная участием в британском реалити-шоу «Остров любви».

Кларсон было 19 лет, когда ей впервые предложили 20 тысяч фунтов за ужин с мужчиной. После съемок во втором сезоне «Острова любви» поступило новое предложение — на этот раз ей пришел имейл с предложением 50 тыс. фунтов за пять ночей в Дубае.

Условием гонорара был договор о неразглашении. Он предусматривал запрет обсуждать детали того, чем девушка должна была заниматься в Эмиратах.

По словам Кларсон, она отказалась. Но она опасается, что менее успешные девушки, которым дорогие бренды не присылают вещи бесплатно, могут быть более уязвимыми для таких предложений.

«Для кого-то это большие деньги, это суммы, которые могут изменить всю жизнь», — добавила она.

«Важная сделка»



Роузи Уильямс

Участница третьего сезона «Острова любви» Роузи Уильямс рассказала, что ей предлагали 100 тысяч фунтов в год и оплату расходов на одежду и дорогие сумки за то, чтобы стать спутницей мужчины в Дубае.

Она также показала Би-би-си недавнее сообщение от пользователя, который представился мужчиной из Дубая.

Он пишет, что хочет предложить звезде «важную сделку». Уильямс говорит, что это частое выражение в такого рода предложениях.

Девушка уверяет, что никогда не испытывала искушения согласиться, сколько бы денег ей ни предлагали.

Она добавила, что это неожиданный аспект пришедшей к ней известности. Тебя обычно готовят к тому, что слава изменит твою жизнь, что тебя могут травить в сетях, но вот к тому, что мужчины захотят тебя купить — к такому тебя не готовят.

По ее словам, в кругах популярных в инстаграме девушек тема элитной проституции не обсуждается: либо это их не касается, либо они соглашались на такие предложения и стыдятся этого.

«Унижение и надругательство»

Журналисты шоу Виктории Дербишир ознакомились с несколькими предложениями, полученными звездами инстаграма.

В одних мужчины напрямую предлагают занятия сексом, а в других агентства ведут переговоры от лица богатых клиентов.

Программа также получила анонимное письмо, автор которого представилась как звезда британского реалити-шоу по имени Изабель.

Девушка рассказала, что после участия в телешоу она стала получать сообщения от мужчины на 10 лет старше ее.

Мужчина несколько раз делал ей дорогие подарки — дизайнерские сумки.

«У него был фетиш — финансовое доминирование. Он получал сексуальное возбуждение от того, что тратил сотни фунтов на сумки для меня», — объяснила Изабель.

После полутора лет общения в интернете двое встретились. За ужином они выпили, и мужчина спросил про ее финансовое положение.

«Я призналась, что у меня 5 тыс. фунтов долга. Он сказал: «Давай займемся сексом, и я дам тебе вдвое больше».

Девушка согласилась, и они отправились в гостиничный номер мужчины.

«Я чувствовала, что меня унизили, надо мной надругались, и одновременно злилась на себя».

Однако она настаивает, что такой секс — еще не проституция, которая предполагает секс с полными незнакомцами, а форма отношений, ориентированная на взаимную выгоду.

В России и в мире



Фото: pixabay.com

В октябре 2019 года в передаче Андрея Малахова «Прямой эфир» на телеканале «Россия» показали кадры скрытой съемки, которая якобы доказывает, что ряд популярных в инстаграме российских моделей занимается сексом за деньги начиная от 100 тыс. рублей за ночь.

Девушки утверждали, что представители передачи исказили события.

«Женщинам, которые занимаются этим, не нравится слово «проституция». Но факт остается фактом: они продают свои тела за деньги», — говорит Хизер Бранскелл-Эванс из феминистской организации «Объект».

Бранскелл-Эванс заявила, что такая практика — эксплуатация, поскольку женщина за деньги соглашается делать вещи, которых стыдится и о которых не хотела бы рассказывать.

Агент Роб Купер, работающий со знаменитостями, рассказал, что подобные предложения приходят и известным мужчинам.

«Крутой инфлюенсер или звезда реалити-шоу получает подобные предложения каждый день», — убежден Купер.

Представитель компании Facebook, которой принадлежит инстаграм, заявил, что предложения секса за деньги противоречат правилам соцсети и пользователи, неоднократно нарушившие их, блокируются.