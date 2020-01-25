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Какие у вас планы на 14 февраля? На концерт J:Морс в этот день можно попасть бесплатно
Источник материала: Tut.by
25 января в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить билеты на концерт белорусской группы
Напомним, в приложении «Афиша TUT.BY» есть раздел «Розыгрыши билетов»: вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.
Итак, в розыгрыше участвуют 3 парных билета. Соответственно, победителей будет 3, каждый сможет взять с собой еще одного человека. Принять участие в розыгрыше можно включительно до четверга, 30 января, а призеров объявят в приложении «Афиши» в пятницу утром, 31 января.
Группа «J:Морс» сыграет 14 февраля в Prime Hall «Симфонический концерт» в сопровождении Симфонического оркестра Белтелерадиокомпании. Программа будет включать лучшие и новые песни в обновленных аранжировках. В этот вечер гитарные риффы соединятся с насыщенным звучанием классических струнных и духовых, чтобы никто не ушел домой равнодушным. Дирижировать оркестром будет маэстро Александр Сосновский. Фронтмен группы Владимир Пугач делится:
— У нас особое отношение к программе с оркестром — она, как дорогой коньяк, который стоит где-то в укромном месте и достается только по специальным поводам. В этот раз будет другой по составу оркестр, поэтому делаем аранжировки специально под него. Так что обещаем обновленное звучание и репертуар.
Участие в розыгрышах
Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов».
Нововведения доступны для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.
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25 января в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить билеты на концерт белорусской группы «J:Морс» 14...
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