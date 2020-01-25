В Толочинском районе фура насмерть сбила мужчину

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 24 января около шести вечера рядом с деревней Муравничи Толочинского района фура сбила мужчину.

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 36-летний водитель DAF двигался по трассе М1. В какой-то момент на проезжую часть внезапно вышел 42-летний гражданин. От полученных травм пешеход погиб на месте.



Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома

К месту ДТП выезжали СОГ, сотрудники ГАИ и медики. Выясняются обстоятельства аварии.

На неделе в Барановичах фура сбила женщину на пешеходном переходе.