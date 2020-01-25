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В Толочинском районе фура насмерть сбила мужчину
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 24 января около шести вечера рядом с деревней Муравничи Толочинского района фура сбила мужчину.
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К месту ДТП выезжали СОГ, сотрудники ГАИ и медики. Выясняются обстоятельства аварии.
На неделе в Барановичах фура сбила женщину на пешеходном переходе.
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Новости Беларуси. 24 января около шести вечера рядом с деревней Муравничи Толочинского района фура сбила мужчину. Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома,...
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