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В Толочинском районе фура насмерть сбила мужчину

25.01.2020 10:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 24 января около шести вечера рядом с деревней Муравничи Толочинского района фура сбила мужчину. 

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 36-летний водитель DAF двигался по трассе М1. В какой-то момент на проезжую часть внезапно вышел 42-летний гражданин. От полученных травм пешеход погиб на месте. 

В Толочинском районе фура насмерть сбила мужчину
Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома 

К месту ДТП выезжали СОГ, сотрудники ГАИ и медики. Выясняются обстоятельства аварии. 

На неделе в Барановичах фура сбила женщину на пешеходном переходе.

Пострадавшая получила несовместимые с жизнью травмы – подробности здесь

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Новости Беларуси. 24 января около шести вечера рядом с деревней Муравничи Толочинского района фура сбила мужчину.  Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома,...
 
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