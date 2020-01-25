Пока нынешней зимой это нам не грозит, но все же — как не допустить переохлаждения организма

Источник материала: Полымя

Одной из опасностей во время холодов для человека являются переохлаждение организма и обморожение.





По статистике тяжелые обморожения не редко происходят в состоянии сильного алкогольного опьянения. Наиболее подвержены переохлаждению и обморожениям дети и пожилые люди. Это следует учитывать при планировании прогулки.

Захватите с собой пару сменных варежек и термос с горячим чаем. Отпуская ребенка гулять в мороз на улице, помните, что ему нужно каждые 15-20 минут возвращаться в тепло и согреваться.

Если после продолжительного пребывания на улице вы почувствовали покалывание или пощипывание, заметили покраснение кожи, либо наоборот, некоторые участки тела потеряли чувствительности, знайте, что это первые признаки обморожения. В таких случаях нужно срочно обратиться за медицинской помощью. Также постарайтесь как можно быстрее попасть в теплое помещение, на обмороженные участки наложите согревающую сухую повязку, выпейте горячий сладкий чай. Ни в коем случае не следует растирать обмороженные участки снегом. Не пытайтесь согреть их огнем, спиртом или горячей водой, не применяйте масляные средства для растирания и компрессов. Одновременно с проведением мероприятий первой помощи необходимо вызвать врача, скорую помощь для оказания врачебной помощи.

Настоятельно рекомендуем одеваться по погоде и не переохлаждаться. Постарайтесь как можно меньше времени находиться на улице и защитите от мороза и обжигающего ветра стариков и детей.

Екатерина ЗУЗО,

инспектор СПиВО Кореличского РОЧС