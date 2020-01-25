Источник материала: Виртуальный Брест

23 января исполнилось 75 лет подвигу героя-пограничника ефрейтора Александра Завидова, имя которого присвоено пограничной заставе «Липинки» Брестской Краснознамённой пограничной группы имени Ф.Э.Дзержинского.





В этот день на заставе прошли памятные мероприятия, посвященные этой дате. В проведении мероприятий участвовал личный состав пограничной заставы, военнослужащие, ветераны Брестской областной организация ОО "Белорусский союз ветеранов органов пограничной службы".

Александр Завидов начал свою службу в далеком сорок первом. По июнь 1944-го воевал в 80-м пограничном полку НКВД. А когда фашистские захватчики были отброшены с белорусских земель далеко на запад, бойца Завидова направили на одну из застав брестского направления. Здесь, на Государственной границе СССР, шла борьба с вооруженными бандформированиями, нарушителями, контрабандистами.

Ефрейтор Завидов был смелым и решительным пограничником. Без его участия не проводилась ни одна ответственная операция по ликвидации фашистских банд. Четырех нарушителей он задержал лично. 23 января 1945 года фашистские лазутчики перешли границу. Александр Завидов был болен, однако, вместе со всеми он стал в строй и попросил начальника заставы разрешить ему участвовать в поиске.





Вместе со служебной собакой смелый пограничник устремился в погоню и вступил в бой с пятнадцатью нарушителями границы. Ценой своей жизни задержал их до подхода основной группы пограничников. В ходе этой схватки семь бандитов были уничтожены, а восемь — задержаны.

Пограничной заставе, на которой служил герой-пограничник, 2 августа 1946 года было присвоено его имя. Именем Александра Абрамовича Завидова также названы улицы в посёлках Высокое, Торжке, Старице Калининской области, г. Калинине, в поселке Домачево и деревне Липинки Брестского района. 28 мая 1968 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за отвагу и мужество, проявленные при защите Государственной границы СССР, Александр Завидов посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени.