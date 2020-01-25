Коронавирус дошел до Европы. Заражены три человека

Источник материала: KYKY

Новый коронавирус, который парализовал китайский город Ухань, дошел до Европы. Вирус зафиксировали у трех французов – это подтвердило Министерство здравоохранения Франции, пишет DW.

Один пациент госпитализирован в Париже, второй – в Бордо. Позднее власти страны сообщили о третьем зараженном: речь идет об одном из родственников двух заболевших. Все трое ранее вернулись из Китая, в настоящее время они находятся в больницах на карантине. Министр социальных дел и здравоохранения Франции Аньес Бюзен заявила, что не исключает вероятность, что коронавирус может найти у других французов.

А что в Беларуси?

С подозрением на коронавирус вечером 22 января госпитализировали минчанку. Но утром 24 января Игорь Карпов, заведующей кафедрой инфекционных болезней БГМУ, заявил, что у беларуски не подтвердили вирус. Диагностировали грипп группы В.

Коронавирус передается воздушно-капельным путем, но беларуские врачи успокаивают: «Такой заразности, как у гриппа, у коронавируса нет», – рассказала Ирина Глинская, заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Эту болезнь можно получить только при достаточно тесном контакте, например в домашних условиях.

И как заявили KYKY другие врачи-инфекционисты, получить коронавирус вместе с посылкой, например, с AliExpress невозможно. Так что можно не паниковать.

Чем опасен коронавирус и почему все паникуют?

Болезнь вызывает острый респираторный синдром. У зараженных повышается температура, начинает кашель, одышка и боль в груди. Но врачи говорят, что при вирусе не всегда наблюдается лихорадка.

Источник вируса врачи пока не нашли. Но так как первые случаи заражения были зафиксированы у людей, которые посещали оптовый рынок морепродуктов в Ухане, китайские медики полагают, что носителем вируса могут быть млекопитающие, которых продают на тот самом рынке. Например белухи, летучие мыши или змеи.

На момент публикации новости, 25 января, известно, что от вируса погиб 41 человек, больше 1000 человек заразились. Большинство зараженных – пожилые люди (в Китае настаивают, что молодым людям и подросткам вирус не грозит). Но есть и радостные новости: 38 человек удалось вылечить.

Вирус уже зафиксировали минимум в 20 китайских провинциях (их число растет), а также в крупных городах – Пекин, Шанхай, Тяньцзинь. Коронавирус также проник в другие страны – Таиланд, Япония, Южная Корея, Сингапур, Вьетнам, Австралия, США, Непал, Малайзия. И теперь еще и Франция.