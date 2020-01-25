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Помощник Президента — инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич изучил положение дел на РУПП «Березатара»

25.01.2020 10:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Наведение порядка на земле, сбор и сортировка коммунальных отходов, работа с ветхим и пустующим жильем — эти темы были в центре внимания помощника Президента — инспектора по Брестской области Анатолия Маркевича во время рабочей поездки в Березовский район. Сегодня помощник Главы государства принял участие в заседании районного исполнительного комитета, а затем посетил предприятие «Березатара».

Помощник Президента — инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич изучил положение дел на РУПП «Березатара»

Фото: архив БЕЛТА

— Совершенствование сбора коммунальных отходов, извлечение вторичных материальных ресурсов  важное и нужное направление работы. Сегодня в Березовском районе львиная доля смешанных отходов вывозится на полигон, минуя станцию сортировки. Она не справляется с существующими объемами и нуждается в модернизации. Этой работой тоже нужно заниматься,  отметил Анатолий Маркевич.

Особое внимание помощник Президента уделил положению дел на РУПП «Березатара». Десять лет назад здесь было организовано новое производство. Планировалось, что ежегодно на предприятии будут выпускать до 500 млн единиц упаковки для жидких пищевых продуктов. Однако конъюнктура рынка изменилась, а кредиты остались  обязательства перед банками нужно было выполнять в полном объеме. К деятельности предприятие так и не приступило. В сентябре 2016 года была запущена процедура санации, но реанимировать предприятие не удалось. В августе 2019-го Экономический суд Брестской области принял решение о ликвидации РУПП «Березатара».

 Сегодня здесь все еще работают 45 человек, но, по сути, предприятие не функционирует. Новые цеха пустуют, современное оборудование простаивает,  прокомментировал увиденное Анатолий Маркевич.  Сюда были вложены бюджетные ресурсы, но на заданные параметры предприятие так и не вышло. Нужно определиться, что будет дальше с людьми, с коллективом. Да, можно заниматься реализацией основных фондов, искать инвесторов, покупателей, но необходимо разобраться, детально проанализировать, почему случилось то, что случилось. Думаю, точку ставить еще рано. Необходимо сделать все возможное, чтобы сохранить производство, вдохнуть в него жизнь. Получится или нет — покажет время. 

 
 
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  Наведение порядка на земле, сбор и сортировка коммунальных отходов, работа с ветхим и пустующим жильем — эти темы были в центре внимания помощника Президента —...
 
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