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«Невидимая мать»... В Бресте выставка посвящена матери, а на фото только дети. В чём прикол?

25.01.2020 10:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

24 января 2020 года в «Пространстве КХ» открылась фотовыставка «Невидимая мать». Фотограф и коллекционер Сергей Лескеть рассказывает о практически неизменном и малозаметном персонаже детской и младенческой фотографии - маме.

«Невидимая мать»... В Бресте выставка посвящена матери, а на фото только дети. В чём прикол?

Ребенок не умеет позировать, оставаясь долго на одном месте, натужно улыбаясь пока не «вылетит птичка». Мама поддерживает, удерживает, улыбается из-за спины фотографа, вызывая улыбку ребенка.

«Невидимая мать»... В Бресте выставка посвящена матери, а на фото только дети. В чём прикол?

При печати фотографий часто можно только догадаться, что в построении кадра участвует еще один человек. Иногда – это уходящая рука или часть лица на негативе. Если ребенок совсем маленький, мама удерживает его на вышитой подушечке, на мгновение отпуская для фото и быстро обнимая вновь. А бывало, что фотограф прятал маму, прикрывая полотном- фоном, предметом, игрушкой, цветами и даже ребенком.

 
 
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  24 января 2020 года в «Пространстве КХ» открылась фотовыставка «Невидимая мать». Фотограф и коллекционер Сергей Лескеть рассказывает о практически неизменном и...
 
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