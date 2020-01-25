«Невидимая мать»... В Бресте выставка посвящена матери, а на фото только дети. В чём прикол?

Источник материала: Виртуальный Брест

24 января 2020 года в «Пространстве КХ» открылась фотовыставка «Невидимая мать». Фотограф и коллекционер Сергей Лескеть рассказывает о практически неизменном и малозаметном персонаже детской и младенческой фотографии - маме.





Ребенок не умеет позировать, оставаясь долго на одном месте, натужно улыбаясь пока не «вылетит птичка». Мама поддерживает, удерживает, улыбается из-за спины фотографа, вызывая улыбку ребенка.





При печати фотографий часто можно только догадаться, что в построении кадра участвует еще один человек. Иногда – это уходящая рука или часть лица на негативе. Если ребенок совсем маленький, мама удерживает его на вышитой подушечке, на мгновение отпуская для фото и быстро обнимая вновь. А бывало, что фотограф прятал маму, прикрывая полотном- фоном, предметом, игрушкой, цветами и даже ребенком.