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Девушка опрометчиво перебегала дорогу. Водитель успел затормозить в сантиметрах от талии
25.01.2020 10:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
А вот вам ещё один случай, совсем "свежий", так сказать. Девушка метнулась через дорогу вообще не подумав о последствиях.
Какие чувства пережил водитель, мы можем только догадываться. Благо, он успел остановить транспортное средство. А девушка ничего - побежала себе дальше. Может на свидание спешила?
Вот как пояснил ситуацию автор видео:
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