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Девушка опрометчиво перебегала дорогу. Водитель успел затормозить в сантиметрах от талии

25.01.2020 10:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Вчерашний случай на 28-го Июля опять напомнил обществу - нужно быть внимательным, и не доверять таким объектам как пешеходный переход и сигнал светофора, а самостоятельно убедиться, что нет никакой угрозы жизни и здоровью.

Девушка опрометчиво перебегала дорогу. Водитель успел затормозить в сантиметрах от талии

А вот вам ещё один случай, совсем "свежий", так сказать. Девушка метнулась через дорогу вообще не подумав о последствиях.

Какие чувства пережил водитель, мы можем только догадываться. Благо, он успел остановить транспортное средство. А девушка ничего - побежала себе дальше. Может на свидание спешила?

Вот как пояснил ситуацию автор видео:

- Вечер 24 января. Пятница. У всех уже куча планов на выходные. И на тебе! Только почитали последние новости про очередные трагедии на дорогах, и стал свидетелем, как всем повезло - отделались испугом. Район стадиона на Гоголя. На 22 сек видно как впереди девушка переходит дорогу не по пешеходному переходу, и даже не убедившись в безопасности своих действий, едва не попадает под колеса автомобиля. Вопрос тот же — люди что у вас в головах? Свою жизнь не жалко, так зачем других на дно тянете? А очередной водитель прошел «лосиный тест», за что ему и наше уважение.

 
 
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  Вчерашний случай на 28-го Июля опять напомнил обществу - нужно быть внимательным, и не доверять таким объектам как пешеходный переход и сигнал светофора, а...
 
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