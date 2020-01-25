Источник материала: Новости Волковыска

В 2019 году судами было рассмотрено с вынесением решения 2562 дела о лишении родительских прав (в 2018 году – 2680 дел). Из них с удовлетворением исковых требований 2300 дел (в 2018 году – 2433).

По данным судебной статистики в 2019 году рассмотрены дела о лишении родительских прав в отношении 647 матерей (из них одиноких матерей – 374) и 1287 отцов.

Решения о лишении родительских прав в отношении обоих родителей вынесены судами в 366 случаях.

В 2019 году 1708 дел было рассмотрено о лишении родительских прав в отношении одного ребенка, 406 – в отношении двух детей, 120 – в отношении трех детей, 44 – в отношении четырех детей, 22 дела – в отношении пяти и более детей (для сравнения: в 2018 году 1821 дело было рассмотрено в отношении одного ребенка, 444 – в отношении двух детей, 116 – в отношении трех детей, 32 дела – в отношении четырех детей, 20 – в отношении пяти и более детей).

Всего в 2019 году лишены родительских прав 2674 человека (в 2018 – 2856 человека). Из них 1013 женщин (37,9 %) и 1661 мужчина (62,1 %) (в 2018 – 1145 женщин (40 %) и 1711 мужчин (60 %).

Среди лиц, лишенных родительских прав в 2019 году, в возрасте от 18 до 24 лет – 131 родитель (74 матери и 57 отцов), от 25 до 30 лет – 488 родителей (224 матери и 264 отца), от 31 года до 35 лет – 677 родителей (277 матерей и 400 отцов), от 36 до 40 лет – 695 родителей (248 матерей и 447 отцов), от 41 года и старше – 683 родителя (190 матерей и 493 отца).

В 2019 году количество детей, родители которых лишены родительских прав, составило 3179 человек (в 2018 году – 3298). Из них 251 ребенок в возрасте до 1 года включительно, в возрасте от 2 до 3 лет – 374 малыша, в возрасте от 4 до 6 лет – 644 ребенка, в возрасте от 7 до 10 лет – 790 детей, в возрасте от 11 до 14 лет – 612 детей, в возрасте от 15 до 17 лет – 508 подростка. По-прежнему наибольшее количество детей, родители которых лишены родительских прав в прошедшем году, составили подростки в возрасте от 7 до 10 лет. Их по данным судебной статистики – 790 человек (в 2018 году – 782 подростка).