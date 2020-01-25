Стало известно, когда сдадут вторую очередь третьей линии метро

Источник материала: Аргументы и факты

«Подготовка и само строительство второй очереди третьей линии метрополитена идут полным ходом», - сообщают «Минск-Новости» со ссылкой на гендиректора УП «Минскметрострой» Леонида Стухальского.

Во вторую очередь входят три станции: «Аэродромная», «Неморшанский Сад» и «Слуцкий Гостинец».

17 января с первого из объектов стартовал механизированный тоннелепроходческий комплекс «Алеся». Общая протяженность правого и левого тоннелей составит более 3,5 км. На самой станции ведутся железобетонные работы на платформенном участке и в вестибюле № 1.

На «Неморшанском Саде» продолжается выемка грунта под котлован, к концу января объемы работ будут увеличены.