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Стало известно, когда сдадут вторую очередь третьей линии метро

25.01.2020 11:12 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Стало известно, когда сдадут вторую очередь третьей линии метро
Фото из открытых источников

«Подготовка и само строительство второй очереди третьей линии метрополитена идут полным ходом», - сообщают «Минск-Новости» со ссылкой на гендиректора УП «Минскметрострой» Леонида Стухальского.

Во вторую очередь входят три станции: «Аэродромная», «Неморшанский Сад» и «Слуцкий Гостинец». 

17 января с первого из объектов стартовал механизированный тоннелепроходческий комплекс «Алеся». Общая протяженность правого и левого тоннелей составит более 3,5 км. На самой станции ведутся железобетонные работы на платформенном участке и в вестибюле № 1. 

На «Неморшанском Саде» продолжается выемка грунта под котлован, к концу января объемы работ будут увеличены.

К возведению станции «Слуцкий Гостинец» приступят в последнюю очередь, так как она наименее трудоемкая для метростроителей. 

Стало известно, когда сдадут вторую очередь третьей линии метро
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Теги: Минск
 
 
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Три станции второй очереди третьей линии метро намечено сдать в эксплуатацию в 2023 году.
 
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