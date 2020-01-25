Опасный алкоголь. Почему суррогаты таят в себе смертельную угрозу для человека

Источник материала: Полымя

Вопросы противодействия нелегальному обороту алкогольной продукции постоянно находятся в зоне особого внимания сотрудников милиции. Времена «сухого закона» ушли в прошлое и на сегодняшний день в государстве имеются все условия для того, чтобы гражданин мог свободно употреблять сертифицированный алкоголь любого ассортимента. Несмотря на это, некоторых любителей горячительного не покидает желание сбегать на «точку».





Учитывая наличие спроса, индивидуальные предприниматели не упускают возможности подзаработать. Людей, которые в быту занимаются нелегальным сбытом фальсифицированного алкоголя, можно разделить на две категории.

Так уж сложилась, что сегодня в сельской местности без бутылки никуда. Местные жители, имея участок земли и собственное хозяйство, не всегда в силах самостоятельно справиться со всеми сельхозработами. Вот и приходят на помощь односельчанам пару оставшихся в деревне мужиков, а порой и женщин, которые готовы за бутылку оказать необходимую помощь. В качестве расчета используется такой фальсифицированный алкоголь, как самогон либо разбавленный спирт.

Вторая категория сбытчиков такого алкоголя – это так называемые коммерсанты, которые занимаются продажей алкоголя по месту жительства либо по договоренности. Естественно данный алкоголь не имеет документов, подтверждающих его качество, поэтому продав очередную бутылку «паленки», продавец не всегда уверен в том, останется ли здоров его покупатель после употребления данного продукта.

Именно такой случай произошел с тремя жителями д. Некрашевичи в июне 2015 года. Неоднократно употреблявшие фальсификат односельчане в очередной раз распили принесенную непонятно откуда жидкость. На следующий день тела трех умерших собутыльников были обнаружены в разных местах деревни. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти явилось отравление суррогатами алкоголя. Аналогичный случай в этой же деревне произошел в 2019 году, однако пострадавшим своевременно была оказана медицинская помощь и они выжили.

Ежегодно район не досчитывается до 10 жителей, причиной смерти которых становится отравление этиловым алкоголем. Еще около десятка человек ежегодно погибают в результате совершенных суицидов, где в большинстве случаев алкоголь также играет свою главную роль.

В Республике Беларусь граждане, задержанные за незаконную продажу фальсифицированного алкоголя, привлекаются к административной ответственности, однако налагаемые санкции в виде немалых штрафов не останавливают людей, совершающих указанные правонарушения. Так, в 2019 году за незаконный оборот алкогольной продукции к административной ответственности привлечены 19 жителей района.

Сельчане, знающие о фактах незаконной продажи алкоголя, в редких случаях предоставляют эту информацию в правоохранительные органы. Большинство думают так: «Как же я могу «сдать» своего соседа или односельчанина?» Сознание у некоторых просыпается только после того, как муж, сын, дочь либо иной член семьи зачастили на «точку», перестали приносить деньги в дом, стали устраивать в доме пьяные дебоши. И тогда в милицию поступают звонки с просьбами прекратить этот «бизнес на слезах». Люди, продавшие одну и вторую бутылку суррогата, на третьей не останавливаются. Легкие деньги дурманят их сознание и они напрочь забывают о том, какие беды и страдания несут в семьи с каждой проданной бутылкой.

Отдел внутренних дел призывает граждан, которым что-либо известно о фактах незаконного оборота алкоголя на территории Кореличского района, незамедлительно сообщать об этом для принятия соответствующих мер реагирования. Свою информацию Вы можете сообщить по тел.: 2-14-42, 2-15-42 либо 102. В УВД Гродненского облисполкома также создана и круглосуточно работает телефонная линия «Пьянству – нет», (8-0152-797333).

Александр УЛЬЯНКО,

старший инспектор отдела охраны правопорядка и профилактики Кореличского РОВД