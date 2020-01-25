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Сурков решил уйти с госслужбы после смены курса по Украине

25.01.2020 11:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Об этом сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. По его словам, в течение ближайшего месяца помощник президента «будет заниматься медитацией»



Помощник президента России Владислав Сурков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

«В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах», — написал политолог. Эту же информацию Чеснаков подтвердил в разговоре с «Интерфаксом».

24 января президент Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего вице-премьера Дмитрия Козака замглавы администрации президента. В ушедшем правительстве Козак курировал ТЭК и промышленность. Вместе с Козаком число заместителей руководителя администрации президента Антона Вайно увеличилось с четырех до пяти человек.

Владислав Сурков стал помощником президента в сентябре 2013 года. Он курировал вопросы социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, а также урегулирования ситуации на востоке Украины. Ранее с 2011 года Сурков занимал пост заместителя председателя правительства России, а с 2012-го — руководителя аппарата правительства.
 
 
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Об этом сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. По его словам, в течение ближайшего месяца помощник президента «будет заниматься...
 
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