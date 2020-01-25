Сурков решил уйти с госслужбы после смены курса по Украине









Помощник президента России Владислав Сурков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)





«В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах», — написал политолог. Эту же информацию Чеснаков подтвердил в разговоре с «Интерфаксом».





24 января президент Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего вице-премьера Дмитрия Козака замглавы администрации президента. В ушедшем правительстве Козак курировал ТЭК и промышленность. Вместе с Козаком число заместителей руководителя администрации президента Антона Вайно увеличилось с четырех до пяти человек.





Владислав Сурков стал помощником президента в сентябре 2013 года. Он курировал вопросы социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, а также урегулирования ситуации на востоке Украины. Ранее с 2011 года Сурков занимал пост заместителя председателя правительства России, а с 2012-го — руководителя аппарата правительства.







