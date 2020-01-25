Источник материала: Новости Волковыска

Александр Лукашенко во время своего визита на завод газетной бумаги в Шклове устроил разнос чиновникам и руководству предприятия.

Президент потребовал от них развивать свою сферу и работать на благо страны, а не беспокоиться о том, что подумают партнеры и союзники.

"Извините, нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел –плевать на все союзы и прочее. А мы дрожим, боимся свою страну защитить. Вы должны заниматься конкретным делом, у вас есть сфера, вы ей и занимайтесь. А если вам надо какая-то отдушина, вы ко мне придете и скажете".

ВИДЕО: Лукашенко – нас раком поставили по углеводородам, наплевав на все союзы

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Так эмоционально Александр Лукашенко описал проблемы в энергетической сфере. Возмущение руководителя Беларуси вызвала позиция России в сфере поставок нефти и газа в нашу страну. Как известно, с 1 января Россия прекратила поставки нефти.

"Хватит смотреть по сторонам и быть пушистыми и белыми. У нас есть свои интересы, свое государство и свой народ, и мы должны их защитить, чего бы нам это ни стоило", – цитирует телеканал СТВ слова руководителя государства.

Как пример Лукашенко привел ситуацию с балансом в торговле продовольствием: продуктов производим много, а импорт каждый год прирастает. Есть проблема и с деревообработкой. Он высказал недоумение, почему иностранные предприятия диктуют политику на рынке.

"У нас лес девать некуда, деревообработка своя – а у нас какие-то «кроношпаны» политику осуществляют и диктуют. Забудьте! «Кроношпан» должен рядом с ним (указал на директора завода) стоять. Мы их не прессуем, мы их не унижаем – вот, работать на страну [надо]. А потом уже – на другие страны", – заявил президент, имея в виду новый иностранный завод по производству древесных плит и ламината.

В конце он возмутился, что чиновники стали «слишком порядочными» и не отстаивают благо государства.