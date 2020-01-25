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Минское «Динамо» играет против «Северстали». Онлайн матча

25.01.2020 16:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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Минское «Динамо» завершит домашнюю серию в Континентальной хоккейной лиге матчем против череповецкой «Северстали».

Игры этих команд в этом сезоне проходят в напряженной борьбе и часто завершаются в овертайме или серии буллитов.

Напомним, в предыдущем домашнем матче «зубры» одержали победу над «Спартаком».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Динамо-Минск»: Тэйлор (Осипков); Морроу — Готовец (А), А. Костицын (К) — Ковыршин — Стефанович; Знахаренко — Денисов, Мартынов — Спунер — Паре; Граньяни (А) — Ерёменко, Павленко — Демков — Дроздов; Достанко, Грецкий — Дадонов — Китаров — Павлович (А).

«Северсталь»: Подъяпольский (Хакимов); Сизов — Кинрейд, Трубачёв (К) — Якимов (А) — Лишка; Хабаров — Кудаков, Капустин — Яковлев — Морозов; Кулда — Провольнев, Марковин — Кодола — Петунин; Хохлов — Макеев, Бодров (А) — Алексеев — Неволин.

Аналитики букмекерской конторы Favbet считают, что матч вновь будет напряженным. Коэффициент на победу «Динамо» — 2,13, «Северстали» — 1,81.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.

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Теги: Минск
 
 
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Минское «Динамо» завершит домашнюю серию в Континентальной хоккейной лиге матчем против череповецкой «Северстали».
 
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