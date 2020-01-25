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Минское «Динамо» играет против «Северстали». Онлайн матча
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» завершит домашнюю серию в Континентальной хоккейной лиге матчем против череповецкой «Северстали».
Игры этих команд в этом сезоне проходят в напряженной борьбе и часто завершаются в овертайме или серии буллитов.
Напомним, в предыдущем домашнем матче «зубры» одержали победу над «Спартаком».
«Динамо-Минск»: Тэйлор (Осипков); Морроу — Готовец (А), А. Костицын (К) — Ковыршин — Стефанович; Знахаренко — Денисов, Мартынов — Спунер — Паре; Граньяни (А) — Ерёменко, Павленко — Демков — Дроздов; Достанко, Грецкий — Дадонов — Китаров — Павлович (А).
«Северсталь»: Подъяпольский (Хакимов); Сизов — Кинрейд, Трубачёв (К) — Якимов (А) — Лишка; Хабаров — Кудаков, Капустин — Яковлев — Морозов; Кулда — Провольнев, Марковин — Кодола — Петунин; Хохлов — Макеев, Бодров (А) — Алексеев — Неволин.
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SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.
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Минское «Динамо» завершит домашнюю серию в Континентальной хоккейной лиге матчем против череповецкой «Северстали».
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