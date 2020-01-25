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Тине Кароль 35. Как выглядела певица в детстве – девять фото
Источник материала: СТВ
Новости Украины. 25 января 35 лет исполняется знаменитой украинской артистке Тине Кароль, которая не раз признавалась лучшей певицей своей страны.
Исполнительница родилась в семье инженеров, но рано проявила интерес к музыке. Кароль окончила музыкальную школу по классу фортепиано, а также Киевское высшее музыкальное училище им. Глиэра.
Сейчас Кароль широко известна и пользуется огромной популярностью. Певица участвовала в различных телешоу и была ведущей на телевидении, выпустила шесть студийных альбомов, побывала с гастролями во многих странах.
Нынешнюю Тину Кароль легко узнает большинство людей, а вот юную, вероятно, только её настоящие фанаты. Хотите проверить себя?
Несколько лет назад Тина Кароль дала большое интервью нашему телеканалу и ответила на вопросы о сыне, Инстаграме, «Славянском базаре».
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Новости Украины. 25 января 35 лет исполняется знаменитой украинской артистке Тине Кароль, которая не раз признавалась лучшей певицей своей страны. Исполнительница...
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