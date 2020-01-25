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Тине Кароль 35. Как выглядела певица в детстве – девять фото

25.01.2020 16:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Украины. 25 января 35 лет исполняется знаменитой украинской артистке Тине Кароль, которая не раз признавалась лучшей певицей своей страны. 

Исполнительница родилась в семье инженеров, но рано проявила интерес к музыке. Кароль окончила музыкальную школу по классу фортепиано, а также Киевское высшее музыкальное училище им. Глиэра. 

Сейчас Кароль широко известна и пользуется огромной популярностью. Певица участвовала в различных телешоу и была ведущей на телевидении, выпустила шесть студийных альбомов, побывала с гастролями во многих странах. 

Нынешнюю Тину Кароль легко узнает большинство людей, а вот юную, вероятно, только её настоящие фанаты. Хотите проверить себя? 

Набивают татуировки с портретом певицы. Странный флешмоб запустили фанаты в день рождения Тины Кароль 

Тине Кароль 35. Как выглядела певица в детстве – девять фото
Фото: vk.com/tinakarol 

Тине Кароль 35. Как выглядела певица в детстве – девять фото
Фото: vk.com/tinakarol 

Тине Кароль 35. Как выглядела певица в детстве – девять фото
Фото: vk.com/tinakarol 

Тине Кароль 35. Как выглядела певица в детстве – девять фото
Фото: vk.com/tinakarol 

Тине Кароль 35. Как выглядела певица в детстве – девять фото
Фото: vk.com/tinakarol 

Тине Кароль 35. Как выглядела певица в детстве – девять фото
Фото: vk.com/tinakarol 

Тине Кароль 35. Как выглядела певица в детстве – девять фото
Фото: vk.com/tinakarol 

Тине Кароль 35. Как выглядела певица в детстве – девять фото
Фото: vk.com/tinakarol 

Тине Кароль 35. Как выглядела певица в детстве – девять фото
Фото: vk.com/tinakarol 

Несколько лет назад Тина Кароль дала большое интервью нашему телеканалу и ответила на вопросы о сыне, Инстаграме, «Славянском базаре».

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Люди в материале: Тина Кароль
 
 
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Новости Украины. 25 января 35 лет исполняется знаменитой украинской артистке Тине Кароль, которая не раз признавалась лучшей певицей своей страны.  Исполнительница...
 
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