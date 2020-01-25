Сборная Беларуси по футболу (U17) в драматичном поединке победила в финале «Кубка развития»

Источник материала: Tut.by

В Минске завершился 16-й международный юношеский турнир «Кубок развития» среди футболистов не старше 17 лет. В драматичном финале сборная Беларуси в серии послематчевых пенальти обыграла Таджикистан.



Фото: АБФФ

Основное время закончилось со счетом 2:2. Причем, белорусы сумели отыграться с 0:2. А вот в серии пенальти наш вратарь отразил один удар, а полевые игроки реализовали все свои одиннадцатиметровые удары.

На групповой стадии турнира наша команда одержала две победы — над Узбекистаном и Финляндией, и сыграла вничью с бельгийцами, выйдя в финал с первого места.



Фото: АБФФ

Таким образом, наши юноши второй год подряд стали победителями «Кубка развития».