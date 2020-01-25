ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сборная Беларуси по футболу (U17) в драматичном поединке победила в финале «Кубка развития»

25.01.2020 19:52 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Минске завершился 16-й международный юношеский турнир «Кубок развития» среди футболистов не старше 17 лет. В драматичном финале сборная Беларуси в серии послематчевых пенальти обыграла Таджикистан.


Фото: АБФФ

Основное время закончилось со счетом 2:2. Причем, белорусы сумели отыграться с 0:2. А вот в серии пенальти наш вратарь отразил один удар, а полевые игроки реализовали все свои одиннадцатиметровые удары.

На групповой стадии турнира наша команда одержала две победы — над Узбекистаном и Финляндией, и сыграла вничью с бельгийцами, выйдя в финал с первого места.


Фото: АБФФ

Таким образом, наши юноши второй год подряд стали победителями «Кубка развития».

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Коммунальники говорят, что из-за теплой зимы жировки белорусов полегчают. Посмотрели на сколько
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

24.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
25.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика