|
Сборная Беларуси по футболу (U17) в драматичном поединке победила в финале «Кубка развития»
Источник материала: Tut.by
В Минске завершился 16-й международный юношеский турнир «Кубок развития» среди футболистов не старше 17 лет. В драматичном финале сборная Беларуси в серии послематчевых пенальти обыграла Таджикистан.
Основное время закончилось со счетом 2:2. Причем, белорусы сумели отыграться с 0:2. А вот в серии пенальти наш вратарь отразил один удар, а полевые игроки реализовали все свои одиннадцатиметровые удары.
На групповой стадии турнира наша команда одержала две победы — над Узбекистаном и Финляндией, и сыграла вничью с бельгийцами, выйдя в финал с первого места.
Таким образом, наши юноши второй год подряд стали победителями «Кубка развития».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В финале белорусы обыграли в серии пенальти Таджикистан.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)