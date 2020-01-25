ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Работаю в саду уже очень много лет и вижу такое впервые». Субтропическое растение зацвело в Минске

25.01.2020 19:53 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

В минском ботаническом саду распустились цветы. Со всей Беларуси поступают данные о нетипично раннем пробуждении природы. У кого-то взошёл чеснок, у других капуста, а третьи и вовсе в лес за грибами ходят. Чем грозит цветение вопреки зиме, рассказали в программе «Плюс-минус».

Игорь Геранович, ведущий научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
Дело в том, что в нашем климате умеренно континентальном растения приспособлены к определённым периодам года. Лето, весна – это развитие растений. А потом наступает период вынужденного покоя. В какой степени, это зависит от продолжительности тёплых дней.

Сильный ветер и то слякоть, то гололёд. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Наталья Лунина, ведущий научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси, кандидат биологических наук:
Уже осенью в почках заложены цветочки, сформированы. И им нужен только сигнал – тёплая погода. Они раз – выстреливают, раскрываются. И одно из таких растений очень интересное для нас – это морозник кавказский. Чем это растение интересно, это растение субтропиков, которое зимует в наших условиях без укрытия. Зимует он с бутонами.

«Работаю в саду уже очень много лет и вижу такое впервые». Субтропическое растение зацвело в Минске

Что же с ним произошло в этом году – бутоны поднялись в рост, и цветы, благодаря тому, что зима у нас в этом году такая оригинальная, стали распускаться.

«Работаю в саду уже очень много лет и вижу такое впервые». Субтропическое растение зацвело в Минске

Вот этого, конечно, я работаю в саду уже очень много лет и вижу такое впервые. Обратите внимание, что не все примулы зацвели, а только одно растение.

«Работаю в саду уже очень много лет и вижу такое впервые». Субтропическое растение зацвело в Минске

Кроме этих весенних, самых ранних, все остальные спокойно переносят эту зиму, спят себе, дремлют, никто не бросается в рост, из чего можно сделать заключение, что всё с ними будет хорошо.

Люди в материале: Игорь Геранович, Наталья Лунина
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В минском ботаническом саду распустились цветы. Со всей Беларуси поступают данные о нетипично раннем пробуждении природы. У кого-то взошёл чеснок, у других...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сборная Беларуси по футболу (U17) в драматичном поединке победила в финале «Кубка развития»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

24.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Кричевская жизнь
25.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика