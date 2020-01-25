|
«Работаю в саду уже очень много лет и вижу такое впервые». Субтропическое растение зацвело в Минске
Источник материала: СТВ
В минском ботаническом саду распустились цветы. Со всей Беларуси поступают данные о нетипично раннем пробуждении природы. У кого-то взошёл чеснок, у других капуста, а третьи и вовсе в лес за грибами ходят. Чем грозит цветение вопреки зиме, рассказали в программе
Игорь Геранович, ведущий научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
Наталья Лунина, ведущий научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси, кандидат биологических наук:
Вот этого, конечно, я работаю в саду уже очень много лет и вижу такое впервые. Обратите внимание, что не все примулы зацвели, а только одно растение.
Кроме этих весенних, самых ранних, все остальные спокойно переносят эту зиму, спят себе, дремлют, никто не бросается в рост, из чего можно сделать заключение, что всё с ними будет хорошо.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В минском ботаническом саду распустились цветы. Со всей Беларуси поступают данные о нетипично раннем пробуждении природы. У кого-то взошёл чеснок, у других...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)