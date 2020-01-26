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Ошибочка вышла... 98-й пока не перешагнул психологическую отметку
26.01.2020 10:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Вчера
Но у нас же есть первоисточник - Белнефтехим и Беларуснефть.
Выбивается из общего ряда новая заправка под Берёзовским мостом, там акция, наверное до конца месяца - топливо по ценам прошлого года.
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Вчера традиционно подорожало топливо. Из-за ошибки почти все СМИ написали, что 98-й теперь будет обходиться в 2 рубля. Однако, это не так, его стоимость пока ещё 1,91. К...
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