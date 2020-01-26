Ошибочка вышла... 98-й пока не перешагнул психологическую отметку

Источник материала: Виртуальный Брест

Вчера традиционно подорожало топливо . Из-за ошибки почти все СМИ написали, что 98-й теперь будет обходиться в 2 рубля. Однако, это не так, его стоимость пока ещё 1,91. К слову, в Бресте не так уж и просто найти бензин этой марки в продаже, не пользуется он популярностью у покупателей.





Но у нас же есть первоисточник - Белнефтехим и Беларуснефть.













Выбивается из общего ряда новая заправка под Берёзовским мостом, там акция, наверное до конца месяца - топливо по ценам прошлого года.



