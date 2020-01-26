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Ошибочка вышла... 98-й пока не перешагнул психологическую отметку

26.01.2020 10:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Вчера традиционно подорожало топливо. Из-за ошибки почти все СМИ написали, что 98-й теперь будет обходиться в 2 рубля. Однако, это не так, его стоимость пока ещё 1,91. К слову, в Бресте не так уж и просто найти бензин этой марки в продаже, не пользуется он популярностью у покупателей.

Ошибочка вышла... 98-й пока не перешагнул психологическую отметку

Но у нас же есть первоисточник - Белнефтехим и Беларуснефть.

Ошибочка вышла... 98-й пока не перешагнул психологическую отметку

Ошибочка вышла... 98-й пока не перешагнул психологическую отметку

Ошибочка вышла... 98-й пока не перешагнул психологическую отметку

Ошибочка вышла... 98-й пока не перешагнул психологическую отметку

Выбивается из общего ряда новая заправка под Берёзовским мостом, там акция, наверное до конца месяца - топливо по ценам прошлого года.

Ошибочка вышла... 98-й пока не перешагнул психологическую отметку

 
Теги: Брест
 
 
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  Вчера традиционно подорожало топливо. Из-за ошибки почти все СМИ написали, что 98-й теперь будет обходиться в 2 рубля. Однако, это не так, его стоимость пока ещё 1,91. К...
 
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