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День науки: белорусские ученые побеждают инсульт и раскрывают тайны мозга

26.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ученые Беларуси отмечают сегодня профессиональный праздник. Почти 100 лет назад основали Национальную академию наук, сообщает корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

Установка, больше похожая на лабораторный микроскоп, – знаковое достижение ученых. С ее помощью в институте физиологии изучают самую большую тайну человеческого организма – мозг. В стеклянную капсулу погружают нервные клетки, подключают микроэлектроды и фиксируют импульсы. Казалось бы, что сверхъестественного? Однако именно при болезнях мозга частота и сила импульсов меняется. «Это может помочь в исследовании как работы мозга в нормальных условиях, так и при развитии патологий. Это могут быть ишемии мозга, болезни Альцгеймера и Паркинсона», – отметил научный сотрудник институт физиологии Национальной академии наук Дмитрий Токальчик.

Теперь специалисты могут проводить больше исследований в поисках лекарств, которые заставят нервные клетки работать без сбоев. В клеточной лаборатории ученые и врачи научились побеждать инсульт. Из брюшного жира больного выделяют стволовые клетки, а после ему же вводят через носовые проходы. Никаких трепанаций и осложнений. Результат впечатлил даже американских коллег.

На кадрах эффект от процедуры. Пациент после кровоизлияния прикован к постели и не может говорить. Через месяц после инъекций мужчина встал, начал ходить, а речь вернулась. «Что получается? Очаг с помощью стволовых клеток начинает более эффективно функционировать, потому что стволовые клетки выстраивают новые нейронный сети вокруг очага и помогают лучше работать нейронным сетям», – пояснил директор центра мозга Владимир Кульчицкий.

Такие инъекции провели 100 пациентам. И все живут полноценно. Многие даже управляют авто. Хотя всем прогнозировали инвалидность. Создавать эффективные разработки, которые помогут людям, – на такой результат нацелены ученые Беларуси. «Надеяться только на бюджетное финансирование нельзя, поэтому мы наряду с тем что проводим исследования, делаем производства инновационной продукции. И мы зарабатываем две трети средств сами», – сказал председатель президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков.

Белорусские ученые поддерживают связи с коллегами из 50 стран. Главные партнеры – Россия и Китай. Самые перспективные направления – медицина, микроэлектроника и космос. Пресловутой утечки мозгов в академии не боятся, разработки востребованы и в Беларуси. Однако каждому дают возможность уехать на стажировку в зарубежные центры.

Сегодня в Национальной академии наук работает почти 30 тысяч человек. Впрочем, неудивительно. Ведь в век так называемой «голландской болезни», то есть нефтяной зависимости, государство делает ставку на симбиоз науки и массового производства. И сделать такую модель экономически успешной – задача ученых на ближайшие годы.



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В век так называемой «голландской болезни», то есть нефтяной зависимости, государство делает ставку на симбиоз науки и массового производства. И сделать такую...
 
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