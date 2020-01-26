Пожарный о своей работе: «Я понял, что стал адреналиновым маньяком»

Роман Комаров, командир отделения ПАСО на объектах метрополитена Минского городского управления МЧС: В конце 90-ых годов было несоизмеримо больше количество выездов, пожаров, ЧС, чем сейчас. Сейчас, всё-таки, профилактическая работа инспекторов возымела своё действие, и в разы, просто реально в разы сократилось количество чрезвычайных ситуаций. Тогда же было всё не так, тогда была старая техника, были старые брезентовые боёвки, были советские каски…
Яна Шипко, СТВ: Но что Вас тогда в такие тяжёлые времена держало на этой работе?
Роман Комаров: Потрясающая динамика работы. Гражданская работа ни в какое сравнение по специфике и остроте не идёт с работой пожарного. Я понял, что стал адреналиновым маньяком.
Потому что не зная ничего о пожарной службе, вы приходите с гражданки и окунаетесь в этот драйв, в эту службу, в эту совершенно неповторимую атмосферу, испытывая на себе эти все тяжёлые ситуации. Супруга, конечно, безумно нервничала сначала, переживала, по глупости своей я ей сначала рассказывал, что мы делаем, но со временем я понял, что не надо нести груз такой ответственности и переживаний в свою семью.