Дипломаты готовы помочь белорусам покинуть Китай

Белорусское посольство в КНР обращается к гражданам нашей страны, которые находятся в провинции Хубэй, закрытой на карантин:





"В случае необходимости оказания содействия со стороны Посольства Республики Беларусь в Китайской Народной Республике в выезде с территории провинции просьба связываться по телефону +86 155 1061 8510".





В посольстве также добавляют, что с самой актуальной информацией, касающейся мер, принимающих китайскими властями в борьбе с распространением коронавируса, можно познакомиться на сайте Государственного комитета по делам здравоохранения КНР.





Кроме того белорусские дипломаты напоминают, что власти провинции Хубэй решили закрыть или ограничить транспортное движение в городах Ухань (23.01.2020 с 10.00 часов), Эчжоу (23.01.2020 с 11.20 часов), Хуанган (24.01.2020 с 00.00 часов). По сообщениям китайских СМИ ограничения также приняты в городах Сяньтао (23.01.2020 с 17.00 часов), Чжи Цзян (23.01.2020 с 17.00 часов), Цян Цзян (23.01.2020 с 22.00 часов), Чши Би (24.01.2020 с 00.00 часов), Цзин Мэн (24.01.2020 с 00.00 часов), Сян Нин (24.01.2020 с 00.00 часов), Хуан Ши (24.01.2020 с 10.00 часов), Дан Ян (24.01.2020 с 12.00 часов), Энь Ши (24.01.2020 с 00.00 часов), Сяогань (25.01.2020 с 00.00 часов), Ичан (25.01.2020 с 06.00 часов), Суйчжоу (25.01.2020 с 00.00 часов), Цзинчжоу (24.01.2020 с 12.00).





На 25 января сообщается о 41 умершем в результате коронавируса и 1330 пострадавших. В городе Ухань, откуда началось распространение инфекции, срочно строят две больницы, куда будут помещены больные вирусной пневмонией. Первая больница откроется уже 3 февраля. Строительство второй должно занять полгода. Она будет рассчитана на 1300 коек, сообщает Reuters.