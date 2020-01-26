Вышивают не только бабушки: брестчанки объединились в Рукодельный улей

Источник материала: Виртуальный Брест

Летом в Бресте хотят провести рукодельный фестиваль





В компании этих творческих брестчанок новичок, который ни разу не держал в руках пяльцы и иголку, начинает невольно сравнивать себя со стрекозой из известной басни Крылова. Только вот сами девчонки, бесконечно созидающие красоту, ассоциируют себя, конечно, не с мурашками, а с трудолюбивыми пчелками. Каждые выходные они собираются вместе, чтобы «пожужжать» о своей любви к вышивке.

Клуб «Рукодельный улей» родился чуть больше года назад, но уже объединил немало поклонниц этого занятия. Последняя вышивальная встреча тому подтверждение: на нее собрались 17 человек!





– Идея создать рукодельный клуб появилась давно, – рассказывает Zarya.by одна из основательниц «улья» Света Свибович. – Часто, собираясь с подругами-единомышленницами, мы обсуждали, как это можно воплотить в жизнь. Официальным началом можно считать момент, когда в нашей компании появилась Настя Семенова. Она создала в интернете «болталку», куда мы стали приглашать подруг и знакомых, увлекающихся вышивкой, а потом предложила виртуальные встречи перевести в формат реальных, чтобы брестские мастерицы могли познакомиться, пообщаться вживую и вместе повышивать. Мы были только «за», ведь это отличная возможность для обмена опытом, а, следовательно, и для творческого роста каждой. Чуть позже была создана и группа в VK.

Стартовали девчонки в кафе «Буфет», но со временем перебрались в «Шерлок». Место подсказала одна из «пчелок» – Катя Красовская, которая давно облюбовала это заведение и частенько вышивала там в одиночестве.

– Мне стало скучно вышивать одной, и я подумала, что было бы неплохо, если бы кто-то составил компанию, – смеется Катя. Предложила девочкам в группе, и они поддержали эту идею. Ну а со временем мы заразили этим «вирусом» еще и работников кафе.





Разумеется, у каждой из рукодельниц своя история знакомства с вышивкой. Но все они очень похожи – родом из детства. Свету Свибович, например, учила вышивать мама, а Наташу Мартысюк – бабушка.

– Мое детство прошло в деревне, и многие навыки я получила именно там. Помню, как мы с бабушкой пасли коров и я не переставая ныла: «Ну, когда уже домой?» – вспоминает Наталья. – Чтобы как-то развлечь ребенка, бабушка решила научить меня вышивать крестиком. Моей первой основой для вышивки была обычная мешковина. Да и никакой речи не могло быть в деревне о мулине: в дело шли и швейные, и вязальные нитки.

– Все мы так начинали, – подтверждает слова подруги Света. – Раньше у нас не было такого обилия материалов, как сейчас. И никто даже не слышал о равномерке – нашей любимой ткани – или о французских нитках. Это сейчас мы стали все очень прихотливыми, а ведь было время, когда вручную рисовали схемы в тетрадках или на миллиметровке.





Сегодня на своих встречах «пчелки» изучают работы самых разных дизайнеров вышивки, литературу и традиции, знакомятся с множеством производителей тканей и ниток, пробуют себя в различных техниках. Потому что каждая из мастериц привносит в «улей» что-то свое, тем самым вдохновляя остальных идеями и желанием сделать что-то похожее.

В этот раз «герой дня» – Наташа Кирилюк. Девушка принесла на встречу «свежеиспеченный» пряничный домик, вышитый бисером: белые бусинки не отличишь от глазури! Выделилась и Катя Красовская, которая впервые самостоятельно покрасила ткань, что дало повод «пчелкам» включить воображение: что же можно вышить на этой канве?





– Мы постоянно находимся в творческом поиске, – говорит Наташа Мартысюк. – Несмотря на то, что многие из нас имеют совсем не творческие профессии: я, например, работаю инженером отдела снабжения в строительной фирме.

Сегодняшний состав «улья» действительно очень разношерстный: за одним столом собрались геодезист, энергетик, экономист и психолог. Есть среди «пчелок», конечно, и представительницы творческих профессий. К примеру, Света Свибович много лет работала художником-модельером на швейной фирме, а потом «переквалифицировалась» в дизайнера украшений.

– Настоящим открытием для нас стала Ольга Медведева, – подмигивает ей Наташа Мартысюк. – Оля – профессиональная вышивальщица, работает в модном доме Papilio. А на досуге создает фантастической красоты шедевры! Причем вышивает она болгарским крестом, который требует в два раза больше усилий, чем обычный.

Олю Медведеву называют абсолютным рекордсменом «улья» и по количеству вышиваемых крестиков в день: как мама троих детей успевает довести цифру до полутора тысячи – просто загадка! Неудивительно, что за такую работоспособность девушку в конце 2019-го наградили титулом «Вышивальщица года», который был учрежден в клубе вместе с другими интересными званиями.





Также Ольга, по словам «пчелок», создает и самые масштабные работы.

– Мой конек – это цветы: розы, орхидеи и тюльпаны, – скромно признается уже сама Оля. – Как раз сейчас работаю над своей самой крупной цветочной композицией. Ее размер составит 60х60 сантиметров.

Встречаются среди «пчелок» и, наоборот, мастера миниатюр. Так, Наташу Мартысюк в вышивальном сообществе давно называют королевой минимализма. Ведь ей нравится кропотливо «вписывать» крестики в самые мельчайшие клеточки. Скромных размеров получаются и фирменные Наташины изделия – свадебные и детские метрики в виде сердечек.

– Я ремесленник с 2011 года, – говорит она. – Некоторые свои работы продаю в художественных салонах, магазинах и на ярмарках, что-то вышиваю на заказ. На такие вещи, сделанные руками и с душой, всегда есть спрос.

У Насти Семеновой, наоборот, никогда не возникало желания монетизировать увлечение. Своими работами девушка украшает дом, делает из них какие-то прикладные вещи: например, чехлы для ножниц, косметички, шкатулки, которые дарит друзьям и знакомым.

– Также люблю вышивать рушники, – признается она. – Когда мне было лет 17, моя бабушка настояла на том, чтобы я вышила для себя рушник. Первый испортила, а когда начала работу над вторым, встретила будущего мужа. Он-то и подарил мне первый набор для вышивания. А сейчас я уже вышиваю рушники нашим маленьким дочуркам в качестве приданого.





У Насти есть мечта – вернуть вышивке рушников былую популярность. Ей даже немного обидно, что многие «коллеги» отдают сегодня предпочтение западным сэмплерам вместо того, чтобы возрождать свои традиции.

– Сэмплеры представляют собой примитивную вышивку, состоящую из множества различных элементов, каждый из которых несет какой-то смысл, – поясняет Света Свибович. – Традиция их создания уходит корнями в VII-VIII века, когда в Европе таким образом девочек обучали грамоте. Сперва они учились вышивать буквы и цифры, а потом могли поэтапно «изображать» на ткани какие-то значимые события из жизни своей семьи. Лично мне нравится такой обычай, люблю вышивать сэмплеры, где «зашифрованы» важные для меня воспоминания.

Увлечение подобной вышивкой сегодня захлестнуло немало «пчелок». Впрочем, так можно сказать о многом: если рукодельницы чем-то заинтересовываются, то всегда массово. Сейчас, например, девочки организовали совместный проект по пошиву елочных игрушек, чтобы следующий новогодний «корпоратив» справить у оригинально украшенной лесной красавицы.

– У нас много интересных задумок, – делится планами «пчелка» Света Свибович, – и самая грандиозная из них намечена на лето. Мы очень хотим провести в Бресте рукодельный фестиваль, во время которого можно было бы устроить выставку своих работ, а также привлечь еще больше единомышленников. Наш «улей» развенчивает миф о том, что вышивают только бабушки. Сегодня с нами люди самого разного возраста, которые понимают всю пользу этого занятия, которая, кстати, доказана и научно. Ученые говорят, что вышивка крестиком улучшает моторику, положительно влияет на нервную систему и расслабляет.





Вышивальные посиделки проходят в кафе «Шерлок» (г. Брест, ул. Гоголя,12) по субботам (начало в 12.00). А во второе воскресенье каждого месяца организовывается большая встреча с розыгрышами, обменом подарками и обсуждением планов и идей. Найти «пчелок» можно и в группе VK Рукодельный улей .