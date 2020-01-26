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Вышивают не только бабушки: брестчанки объединились в Рукодельный улей
26.01.2020 12:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Летом в Бресте хотят провести рукодельный фестиваль
В компании этих творческих брестчанок новичок, который ни разу не держал в руках пяльцы и иголку, начинает невольно сравнивать себя со стрекозой из известной басни Крылова. Только вот сами девчонки, бесконечно созидающие красоту, ассоциируют себя, конечно, не с мурашками, а с трудолюбивыми пчелками. Каждые выходные они собираются вместе, чтобы «пожужжать» о своей любви к вышивке.
Клуб «Рукодельный улей» родился чуть больше года назад, но уже объединил немало поклонниц этого занятия. Последняя вышивальная встреча тому подтверждение: на нее собрались 17 человек!
Стартовали девчонки в кафе «Буфет», но со временем перебрались в «Шерлок». Место подсказала одна из «пчелок» – Катя Красовская, которая давно облюбовала это заведение и частенько вышивала там в одиночестве.
Разумеется, у каждой из рукодельниц своя история знакомства с вышивкой. Но все они очень похожи – родом из детства. Свету Свибович, например, учила вышивать мама, а Наташу Мартысюк – бабушка.
Сегодня на своих встречах «пчелки» изучают работы самых разных дизайнеров вышивки, литературу и традиции, знакомятся с множеством производителей тканей и ниток, пробуют себя в различных техниках. Потому что каждая из мастериц привносит в «улей» что-то свое, тем самым вдохновляя остальных идеями и желанием сделать что-то похожее.
В этот раз «герой дня» – Наташа Кирилюк. Девушка принесла на встречу «свежеиспеченный» пряничный домик, вышитый бисером: белые бусинки не отличишь от глазури! Выделилась и Катя Красовская, которая впервые самостоятельно покрасила ткань, что дало повод «пчелкам» включить воображение: что же можно вышить на этой канве?
Сегодняшний состав «улья» действительно очень разношерстный: за одним столом собрались геодезист, энергетик, экономист и психолог. Есть среди «пчелок», конечно, и представительницы творческих профессий. К примеру, Света Свибович много лет работала художником-модельером на швейной фирме, а потом «переквалифицировалась» в дизайнера украшений.
Олю Медведеву называют абсолютным рекордсменом «улья» и по количеству вышиваемых крестиков в день: как мама троих детей успевает довести цифру до полутора тысячи – просто загадка! Неудивительно, что за такую работоспособность девушку в конце 2019-го наградили титулом «Вышивальщица года», который был учрежден в клубе вместе с другими интересными званиями.
Также Ольга, по словам «пчелок», создает и самые масштабные работы.
Встречаются среди «пчелок» и, наоборот, мастера миниатюр. Так, Наташу Мартысюк в вышивальном сообществе давно называют королевой минимализма. Ведь ей нравится кропотливо «вписывать» крестики в самые мельчайшие клеточки. Скромных размеров получаются и фирменные Наташины изделия – свадебные и детские метрики в виде сердечек.
У Насти Семеновой, наоборот, никогда не возникало желания монетизировать увлечение. Своими работами девушка украшает дом, делает из них какие-то прикладные вещи: например, чехлы для ножниц, косметички, шкатулки, которые дарит друзьям и знакомым.
У Насти есть мечта – вернуть вышивке рушников былую популярность. Ей даже немного обидно, что многие «коллеги» отдают сегодня предпочтение западным сэмплерам вместо того, чтобы возрождать свои традиции.
Увлечение подобной вышивкой сегодня захлестнуло немало «пчелок». Впрочем, так можно сказать о многом: если рукодельницы чем-то заинтересовываются, то всегда массово. Сейчас, например, девочки организовали совместный проект по пошиву елочных игрушек, чтобы следующий новогодний «корпоратив» справить у оригинально украшенной лесной красавицы.
Вышивальные посиделки проходят в кафе «Шерлок» (г. Брест, ул. Гоголя,12) по субботам (начало в 12.00). А во второе воскресенье каждого месяца организовывается большая встреча с розыгрышами, обменом подарками и обсуждением планов и идей. Найти «пчелок» можно и в группе VK
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Летом в Бресте хотят провести рукодельный фестиваль В компании этих творческих брестчанок новичок, который ни разу не держал в руках пяльцы и иголку, начинает...
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