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Поймали "чупакабру", которая давила кур у населения ради удовольствия. Узнаете, что за зверь?
26.01.2020 12:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Конкретно эту поймали в капкан в Барановичах.
За два дня только в одном хозяйстве зверёк задушил 14 кур.
Касательно
Если, конечно, новые не появятся.
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Конкретно эту поймали в капкан в Барановичах. За два дня только в одном хозяйстве зверёк задушил 14 кур. Касательно того, что орудовал в Больших Мотыкалах, тоже...
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