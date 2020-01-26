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Поймали "чупакабру", которая давила кур у населения ради удовольствия. Узнаете, что за зверь?

26.01.2020 12:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Конкретно эту поймали в капкан в Барановичах.

Поймали "чупакабру", которая давила кур у населения ради удовольствия. Узнаете, что за зверь?

За два дня только в одном хозяйстве зверёк задушил 14 кур.

Поймали "чупакабру", которая давила кур у населения ради удовольствия. Узнаете, что за зверь?

Касательно того, что орудовал в Больших Мотыкалах, тоже спешим успокоить, собака загрызла негодяя. Правда, хозяева переживают, что санстанция теперь будет иметь претензии к собаке, и не хотят афишировать данный факт, но судя по всему вопрос можно считать закрытым.

Поймали "чупакабру", которая давила кур у населения ради удовольствия. Узнаете, что за зверь?

Если, конечно, новые не появятся.

 
 
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  Конкретно эту поймали в капкан в Барановичах. За два дня только в одном хозяйстве зверёк задушил 14 кур. Касательно того, что орудовал в Больших Мотыкалах, тоже...
 
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