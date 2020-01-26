Источник материала: Виртуальный Брест

Конкретно эту поймали в капкан в Барановичах.





За два дня только в одном хозяйстве зверёк задушил 14 кур.





Касательно того, что орудовал в Больших Мотыкалах , тоже спешим успокоить, собака загрызла негодяя. Правда, хозяева переживают, что санстанция теперь будет иметь претензии к собаке, и не хотят афишировать данный факт, но судя по всему вопрос можно считать закрытым.





Если, конечно, новые не появятся.