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Более 2000 человек больны коронавирусом в Китае, от него умерло 56 человек
26.01.2020 12:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Китай подтвердил, что более 2000 человек заражены коронавирусом 2019-nCoV. Еще большее количество пациентов находятся под присмотром врачей с подозрением на такой же диагноз. От пневмонии, вызванной этим коронавирусом, умерло уже 56 человек.
Несмотря на то, что большинство всех случаев заражения приходится на провинцию Хубэй, заболевшие есть во всех регионах Китая, в том числе в Пекине и Шанхае. Информагентства сообщают, что в Гонконге принято решение на две недели закрыть все школы.
На экстренном правительственном совещании выступил президент Китая Си Цзиньпин, который отметил, что ситуация с распространением смертельно опасного вируса ухудшается.
Китайские СМИ сообщают о смерти 62-летнего врача, который занимался лечением пациентов, больных коронавирусом 2019-nCoV.
Между тем Китай планирует начать импорт средств биозащиты — не хватает биозащитных костюмов. В одной только Ухани, по подсчетам специалистов, необходимо 10 тысяч индивидуальных защитных костюмов ежесуточно.
США собирается эвакуировать сотрудников своего консульства из города Ухань. Китай уже согласился оказать необходимую помощь для этого, ожидается, что самолет с дипломатическими работниками и некоторыми гражданами США, находящимися в регионе, прилетит в Соединенные Штаты во вторник.
По некоторой информации, Китай ведет разработку вакцины от коронавируса 2019-nCoV. Местные СМИ сообщают, что в Центре по контролю и профилактике заболеваний Китая сумели выделить вирус и занимаются выборкой штамма. Кроме того, выясняется, могут ли какие-либо из существующих лекарств помочь при лечении болезни нового типа.
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Китай подтвердил, что более 2000 человек заражены коронавирусом 2019-nCoV. Еще большее количество пациентов находятся под присмотром врачей с подозрением на такой же...
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