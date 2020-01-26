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Андрей Иванец: Мы ставим цель – повысить уровень квалификации у молодёжи, которая приходит в научную сферу
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Экзаменатор для рискнувших – Высшая аттестационная комиссия страны. В роли студента – ученый, вместо билета – его исследование, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
И придется еще доказать оппонентам, что работа стоит заявленных регалий. В том, что «метить» в кандидаты и доктора без увесистого научного бекграунда – идея провальная, уверен и сенатор Андрей Иванец. К 34 годам он известный спортсмен, отец троих детей и доктор химических наук. Секрет его успеха – умение уловить волну тенденции в своей сфере, прислушаться к интуиции и предугадать, за что стоит браться, чтобы работать на опережение.
Андрей Иванец, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
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Андрей Иванец: Мы ставим цель – повысить уровень квалификации у молодёжи, которая приходит в научную сферу
Новости Беларуси. Экзаменатор для рискнувших – Высшая аттестационная комиссия страны. В роли студента – ученый, вместо билета – его исследование, сообщили в...
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