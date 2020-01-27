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Брестчанин съездил в Тересполь и просто обалдел от разницы в ценах. Виноваты коровы?
27.01.2020 11:44 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Туристическим рейсом на днях посетил Тересполь. В 09 утра выехали в 13.30 вернулись. Каждый едет по своим делам. Как правило едут за всем, что дешевле. Дешевле почти все: от продуктов до бытовой химии. Несмотря на жёсткие ограничения, люди умудряются сэкономить.
Особая тема лекарства. Пару месяцев назад Минздрав просил присылать чеки на лекарства за границей, чтобы снизить их цены в Беларуси. Судя по очереди в полькой аптеке из беларусов, цены у нас остались прежними, а ряд лекарств так и не появились у нас вообще. Ну командируйте вы одного человека на 2 дня, и он вам привезет все цены на лекарства сразу.
И в заключении про коров. Думаю они во всем виноваты.
На фото 2 сыра, примерно одинакового качества из относительно дешевых. Только в
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Туристическим рейсом на днях посетил Тересполь. В 09 утра выехали в 13.30 вернулись. Каждый едет по своим делам. Как правило едут за всем, что дешевле. Дешевле почти...
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