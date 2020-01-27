Брестчанин съездил в Тересполь и просто обалдел от разницы в ценах. Виноваты коровы?

Источник материала: Виртуальный Брест

Туристическим рейсом на днях посетил Тересполь. В 09 утра выехали в 13.30 вернулись. Каждый едет по своим делам. Как правило едут за всем, что дешевле. Дешевле почти все: от продуктов до бытовой химии. Несмотря на жёсткие ограничения, люди умудряются сэкономить.





Особая тема лекарства. Пару месяцев назад Минздрав просил присылать чеки на лекарства за границей, чтобы снизить их цены в Беларуси. Судя по очереди в полькой аптеке из беларусов, цены у нас остались прежними, а ряд лекарств так и не появились у нас вообще. Ну командируйте вы одного человека на 2 дня, и он вам привезет все цены на лекарства сразу.

И в заключении про коров. Думаю они во всем виноваты.





На фото 2 сыра, примерно одинакового качества из относительно дешевых. Только в Польше он стоит 4 евро, а наш 6. Ну не может же человек быть тут виноватым. Зарплата в Польше по официальным данным в 2,5 раза выше нашей, а сыр в 2,5 раза дешевле. Куда девается целых 5 раз? И не говорите, что президент виноват. Он лично осматривает коров, а они вот такие неблагодарные: дают такой дорогой сыр.