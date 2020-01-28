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Помните как столкнулись такси и БМВ на Махновича? Там продолжаются "косяки", надо бдить

28.01.2020 06:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Помните жуткое ДТП на перекрёстке Махновича и Сальникова? Тогда столкнулись автомобиль БМВ и такси, пострадал ребёнок. Так вот сегодня, 27 января 2020 года чуть не произошло что-то подобное. Похоже, есть проблема, и нужно быть внимательным при проезде данного участка.

Помните как столкнулись такси и БМВ на Махновича? Там продолжаются "косяки", надо бдить

Итак, смотрим видео. В нижнем левом углу белый бус и легковушка. Бус поехал на "стрелку", а вот автомобилю - красный. Но он не видит сигнала из-за буса, а вперёд не смотрит, хотя там есть дублирующий светофор. Выглядит зловеще, но всё обходится, чудом разъезжаются.

Так что будьте внимательны и ожидайте подвоха на данном направлении. Что-то подсказывает, что мы ещё увидим тут происшествия. Если конечно, не будут предприняты какие-то радикальные меры, чтобы этого избежать.

Сравните с ситуацией, которая привела к ДТП.

Помните как столкнулись такси и БМВ на Махновича? Там продолжаются "косяки", надо бдить

Похоже, правда?

 
 
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  Помните жуткое ДТП на перекрёстке Махновича и Сальникова? Тогда столкнулись автомобиль БМВ и такси, пострадал ребёнок. Так вот сегодня, 27 января 2020 года чуть не...
 
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