Источник материала: Виртуальный Брест

Помните жуткое ДТП на перекрёстке Махновича и Сальникова ? Тогда столкнулись автомобиль БМВ и такси, пострадал ребёнок. Так вот сегодня, 27 января 2020 года чуть не произошло что-то подобное. Похоже, есть проблема, и нужно быть внимательным при проезде данного участка.





Итак, смотрим видео. В нижнем левом углу белый бус и легковушка. Бус поехал на "стрелку", а вот автомобилю - красный. Но он не видит сигнала из-за буса, а вперёд не смотрит, хотя там есть дублирующий светофор. Выглядит зловеще, но всё обходится, чудом разъезжаются.

Так что будьте внимательны и ожидайте подвоха на данном направлении. Что-то подсказывает, что мы ещё увидим тут происшествия. Если конечно, не будут предприняты какие-то радикальные меры, чтобы этого избежать.

Сравните с ситуацией, которая привела к ДТП.





Похоже, правда?