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Поток грузовых автомобилей через белорусскую границу увеличился в 2019 году на 22,5 тыс.

28.01.2020 06:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

ГТК отмечает в 2019 году рост числа оформлений грузовых автомобилей на границе на 22,5 тыс. по сравнению с показателем 2018 года. Связано это в том числе с изменениями в работе пункта пропуска "Козловичи", рассказал в эфире телеканала "Беларусь 1" председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько.

Поток грузовых автомобилей через белорусскую границу увеличился в 2019 году на 22,5 тыс.

"Грузовой комплекс "Козловичи" взял на себя практически четверть из более чем 2 млн транспортных средств, которые у нас были оформлены", - отметил Юрий Сенько. По его словам, увеличению потока грузовых автомобилей способствовало важное нововведение - принцип одного окна. Так, таможня в пункте пропуска оформляет и товаросопроводительные документы, и паспорт водителя, предъявляющего их.

Перевозчики замечают, что в Беларуси созданы все условия для комфортного прохождения границы, поэтому приезжают чаще, подчеркнул руководитель белорусской таможни.

Всего за 2019 год через белорусскую границу на ввоз и вывоз перемещено 111 млн т товаров, что на 3,2 млн т меньше показателей 2018 года: в основном за счет снижения транзита угля из России железнодорожным транспортом. При этом общий транзитный поток при ввозе товаров на территорию ЕАЭС через Беларусь вырос на 5,4% до 17,5 млн т, из них 11,4 млн т - в Россию. Количество перемещенного через белорусскую границу грузового транспорта выросло на 5,1% до 2,3 млн единиц. Это говорит об увеличении нагрузки на автодорожные пункты пропуска.

 
 
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