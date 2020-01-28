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Боевики-талибы признались в крушении американского самолёта

28.01.2020 13:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Афганистана. Американские военные подтвердили падение своего самолета в Афганистане, однако никаких признаков того, что лайнер был сбит не обнаружено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Боевики-талибы признались в крушении американского самолёта

Инцидент произошёл накануне на подконтрольной талибами территории в провинции Газни. Изначально предполагалось, что рухнувший самолёт был пассажирским, однако позже выяснилось, что он принадлежал ВВС США.

Боевики-талибы признались в крушении американского самолёта

Ответственность за крушение взяли на себя боевики движения «Талибан». По некоторым данным, на борту лайнера находилось менее 10 человек. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Новости Афганистана. Американские военные подтвердили падение своего самолета в Афганистане, однако никаких признаков того, что лайнер был сбит не обнаружено,...
 
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