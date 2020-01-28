|
«Бомбилы» не хотели возвращать деньги по иску пассажирки и подали на пересмотр. Суд отказал
Источник материала: Tut.by
Таксисты, которые везли пассажирку по бешенным расценкам проиграли очередной суд. Напомним, фирму «Киттакс» обязали вернуть пассажирке деньги за проезд, а также оплатить услуги адвоката и госпошлину. Но фирма-перевозчик платить не захотела и попыталась обжаловать решение суда. Однако Минский городской суд жалобу не удовлетворил и решение не отменил.
В прошлом году до суда дошло дело о высоких тарифах такси,
Важный нюанс: решение суда было вынесено в отношении неопределенного круга потребителей, чьи права были нарушены. Это значит, что все пассажиры, которые столкнулись с такими завышенными тарифами, вправе заявлять индивидуальные иски и требовать возврата денег и возмещения материальной компенсации морального вреда. Но факт поездки надо доказать с помощью документов или свидетельских показаний.
Этой возможностью воспользовалась Валентина, которая заплатила 80 рублей за поездку на такси «Киттакс» от автовокзала на улице Бобруйской в Минске до станции метро «Борисовский тракт». Через адвоката Региональное общество защиты потребителей
В ЧТУП «Киттакс» не согласились с решением районного суда и хотели опротестовать ее через Минский городской суд. В понедельник, 27 января, дело рассмотрели в апелляционном порядке.
— Решение суда Заводского района оставлено без изменения, а апелляционная жалоба — без удовлетворения. Дополнительно с фирмы-перевозчика были взысканы судебные расходы в размере 375 рублей 37 копеек за участие представителя истца, — сообщил AUTO.TUT.BY Дмитрий Малец, заместитель председателя правления общественного объединения «Региональное общество защиты потребителей».
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Таксисты фирмы «Киттакс» хотели отменить решение районного суда, по которому их обязали вернуть деньги пассажирке за проезд по бешенным расценкам, оплатить...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)