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«Бомбилы» не хотели возвращать деньги по иску пассажирки и подали на пересмотр. Суд отказал

28.01.2020 14:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Таксисты, которые везли пассажирку по бешенным расценкам проиграли очередной суд. Напомним, фирму «Киттакс» обязали вернуть пассажирке деньги за проезд, а также оплатить услуги адвоката и госпошлину. Но фирма-перевозчик платить не захотела и попыталась обжаловать решение суда. Однако Минский городской суд жалобу не удовлетворил и решение не отменил.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В прошлом году до суда дошло дело о высоких тарифах такси, рассматривали его в Заводском районе: Региональное общество защиты потребителей подало иск против фирмы-перевозчика «Киттакс», ее водители возили пассажиров по бешенным расценкам. На заседании выяснилось, что таксисты компании не объявляли пассажирам о своих тарифах и стоимости поездки, а просто вывешивали табличку с ценами в салоне авто. Суд признал такие действия перевозчика недопустимыми и возложил обязанность прекратить эти действия.

Важный нюанс: решение суда было вынесено в отношении неопределенного круга потребителей, чьи права были нарушены. Это значит, что все пассажиры, которые столкнулись с такими завышенными тарифами, вправе заявлять индивидуальные иски и требовать возврата денег и возмещения материальной компенсации морального вреда. Но факт поездки надо доказать с помощью документов или свидетельских показаний.

Этой возможностью воспользовалась Валентина, которая заплатила 80 рублей за поездку на такси «Киттакс» от автовокзала на улице Бобруйской в Минске до станции метро «Борисовский тракт». Через адвоката Региональное общество защиты потребителей она подала в суд на перевозчика и отстояла свои требования. Суд Заводского района обязал ЧТУП «Киттакс» выплатить Валентине 480 рублей: 80 рублей за перевозку и 400 рублей — компенсация морального вреда. Также перевозчик должен был оплатить расходы Регионального общества защиты потребителей, штраф за то, что он добровольно не удовлетворил требования потребителя, а также госпошлину

В ЧТУП «Киттакс» не согласились с решением районного суда и хотели опротестовать ее через Минский городской суд. В понедельник, 27 января, дело рассмотрели в апелляционном порядке.

— Решение суда Заводского района оставлено без изменения, а апелляционная жалоба — без удовлетворения. Дополнительно с фирмы-перевозчика были взысканы судебные расходы в размере 375 рублей 37 копеек за участие представителя истца, — сообщил AUTO.TUT.BY Дмитрий Малец, заместитель председателя правления общественного объединения «Региональное общество защиты потребителей».

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Теги: Минск
 
 
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Таксисты фирмы «Киттакс» хотели отменить решение районного суда, по которому их обязали вернуть деньги пассажирке за проезд по бешенным расценкам, оплатить...
 
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Единство
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