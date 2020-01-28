В кастинге конкурса «Мисс Беларусь 2020» приняли участие 1850 человек

Источник материала: Ежедневник





Конкурс "Мисс Беларусь" становится все более популярным. В кастингах на звание первой красавицы страны 2020 года приняли участие 1850 девушек, в 2018-м их было 708, сообщил министр культуры Беларуси Юрий Бондарь.

По информации Юрия Бондаря, во время регионального этапа в ноябре-декабре 2019 года проведены 88 кастингов и 40 культурно-зрелищных мероприятий, в которых приняли участие 1 850 участниц, тогда как в 2018-м их было 708. В основной этап (минский городской и областные) прошли 579 участниц (в 2018-м - 196). Уже прошли два областных этапа: 25 января в Гомельской области и 26 января - в Могилевской. В Гомеле в нем приняли участие 70 девушек (31 предварительно отобрана в полуфинал), в Могилеве - 56 девушек (предварительно прошли 34).

Предстоит еще четыре этапа: 1 февраля - областной отбор в Гродненской области, 2 февраля - в Брестской, 8 февраля - в Витебской, 9 - в Минской. В столице отбор пройдет 15-16 февраля в Национальной школе красоты.

Финал пройдет 15 мая во Дворце спорта. В бюджете Министерства культуры на его проведение предусмотрено 300 тыс. рублей, генеральный спонсор Банк развития перечислит еще 160 тыс. рублей.

"Этих средств достаточно для проведения шоу масштаба недавно состоявшейся "Песни года", - сказал Юрий Бондарь.

Проработаны также вопросы формирования призового фонда с привлечением средств организаций, работающих в индустрии моды, красоты и здоровья.