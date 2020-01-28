В советских квартирах полы были паркетными. Специалист объяснил, почему

Источник материала: Tut.by

В домах, построенных еще в СССР, до сих пор сохранились паркетные полы. Как правило, это наборный паркет, выложенный по схеме «елочка» или «шашечки». С чем был связан выбор советских инженеров, FurnishHome узнал у архитектора Руслана Кирничанского.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Первая причина того, почему в СССР укладывали паркет, заключается в том, что советские инженеры и архитекторы заботились о здоровье жильцов, — рассказал Руслан Кирничанский. — Они, когда проектировали многоквартирные дома, руководствовались нормативами, которые были разработаны врачами. Поэтому ни о каких суррогатных материалах в отделке речи и быть не могло. Вторая причина в том, что этого обилия суррогатных материалов, которые есть сейчас на рынке, тогда не было. Ламината и прочих продуктов, которые выделяют стирол и фенол, еще просто не производили.



Фото носит иллюстративный характер. Александр Васюкович, TUT.BY

Самый популярный паркет — «елочка» и «шашечки». В сталинках и ранних пятиэтажках-лагутенках (были прозваны так по имени архитектора Виталия Лагутенко) укладывали «елочку» французского производства, позже перешли на отечественное производство. От французской она отличалась тем, что при укладке использовались прямоугольные плашки, а не подрезанные под углом. Эта кладка во всем мире называется советской. Впрочем, наборный паркет оказался достаточно дорогим для массового жилья и его заменили на «шашечки».

Такие полы укладывали в девятиэтажных домах практически до Олимпиады 1980 года. В восьмидесятые годы прошлого века стали уже использовать линолеум или полы из ДВП, которые красили коричневой краской.