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США ужесточат правила выдачи грин-карт: кого коснётся

28.01.2020 14:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Получить разрешение на постоянное жительство в США станет сложнее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США ужесточат правила выдачи грин-карт: кого коснётся

Верховный суд страны позволил американской администрации ввести в действие новые правила выдачи грин-карт. Согласно им, процедура получения разрешений будет ужесточена для тех людей, которые, по мнению властей, рассчитывают воспользоваться программами господдержки, в том числе социальными и медицинскими. Например, льготная покупка жилья и получение талонов на продукты.

США ужесточат правила выдачи грин-карт: кого коснётся

Столкнутся с проблемами и те, кто недостаточно владеет английским языком. По мнению законодателей, данный фактор не позволит людям найти работу. Новые правила должны были вступить в силу еще в октябре 2019 года, но их заблокировал суд Нью-Йорка.

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Новости США. Получить разрешение на постоянное жительство в США станет сложнее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
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Полымя
Единство
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