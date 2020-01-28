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Курьезный случай: мужчина подумал, что серьезно болен - но дело оказалось в джинсах

28.01.2020 14:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пользователь Twitter с ником Mshrayber из Сан-Франциско (США) рассказал о довольно курьезном случае. Недавно он обратился к медикам, заподозрив у себя тромбоз глубоких вен — но все оказалось не так серьезно.


Мужчина решил, что страдает от тромбоза глубоких вен — в какой то момент его ноги стали синими. К такому выводу он пришел, порывшись в интернете и сопоставив симптомы заболевания. «Пациент» решил незамедлительно проследовать в больницу.

Но там, по словам мужчины, диагноз не подтвердили. Дело оказалось куда проще: ноги пользователя стали синими из-за того, что окрасились от новых джинсов, которые Mshrayber предварительно не постирал. «Я бы хотел, чтобы меня немедленно казнили», — признался он в Tiwtter.

Впрочем, многие юзеры поддержали парня за смелость и за то, что он не постеснялся рассказать всем об этой неудобной ситуации.

При этом некоторые пользователи отметили, что сами оказывались в схожем положении. «Я была полностью уверена, что у меня опухоль мозга. Все из-за того, что все, что я ела (включая макароны с соусом маринара) было со вкусом перечной мяты. В итоге я поняла, что бутылка экстракта перечной мяты пролилась и попала во все мои кастрюли и сковородки», — написала Stephanie H. Damassa.

 
 
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Мужчина решил, что страдает от тромбоза глубоких вен - в какой то момент его ноги стали синими.
 
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Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
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Soligorsk News
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